Ces aliments qui peuvent aider à lutter contre la dépression

Vous ferez encore plus attention à ce que vous allez manger après avoir découvert cette étude révélée par l’Université de Columbia. La science a en effet trouvé des aliments qui peuvent aider à lutter contre la dépression. Le magazine GQnous en parle.

C’est bien connu, notre intestin est notre "deuxième cerveau". Non seulement ce qui il y a dans nos assiettes influence notre santé physique mais aussi notre santé mentale. Ce qui s’explique évidemment par les différents nutriments qu’ils contiennent… ou non. Par exemple : le fer, le magnésium, les vitamines ou encore les acides gras et autre sympathique oméga 3. Des nutriments qui pourraient donc naturellement influencer notre bien-être.

Pour lutter contre la dépression, mangez des légumes et des fruits de mer

L’Université de Columbia dresse une liste de 40 aliments antidépresseurs. En 39ème place… l'escargot ! De la 26ème à la 38ème place, on trouve essentiellement des produits de la mer comme la morue, le thon ou le poulpe. L'huître s’en sort beaucoup mieux, en se plaçant en 9ème place. La fraise est 25ème, le chou de Bruxelles, 19ème.

Parmi les meilleurs aliments pour lutter contre la dépression, on retrouve les blettes en 5ème position et la laitue en 4ème. La médaille de bronze revient au navet et les épinards se place en deuxième. Et sur la première marche du podium : le cresson.

À l’inverse, une alimentation sucrée augmenterait les symptômes comme l’irritabilité, les changements d’humeur ou la fatigue.