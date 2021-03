Pas un "pays de feignants" : l'urgentiste Patrick Pelloux tire son chapeau aux Français

INTERVIEW

Un sosie de Johnny Hallyday qui vient au secours des urgences. Dans son livre Urgences de vivre, le médecin Patrick Pelloux raconte comment un boulanger fan du rockeur est venu offrir "la moitié de sa boulangerie" aux urgentistes débordés par la première vague de Covid-19. Une bonne action qui est, selon Patrick Pelloux, à l'image des Françaises et des Français et de leur attitude solidaire dans la crise sanitaire. C'est ce qu'il explique jeudi dans Ça fait du bien, tirant son chapeau à ses compatriotes et les enjoignant à ne pas écouter celles et ceux qui avaient prédit l'indiscipline du pays face aux mesures sanitaires.

"Les Françaises et les Français sont des gens qui ont le sens du devoir, le sens de l'amitié et le sens de la bienveillance. C'est ce que j'ai vu aux urgences", se réjouit l'urgentiste au micro d'Anne Roumanoff dans "Ca fait du bien" (11h-12h30). "Ce monsieur, ce boulanger qui était un sosie de Johnny, est arrivé aux urgences. Il était allé chercher l'équivalent de la moitié de sa boulangerie en pain et en viennoiseries, et il nous l'a donné en salle d'attente. C'était beau."

"On est un pays vaillant et courageux" face au Covid

Selon Patrick Pelloux, c'est l'ensemble des Français qui, à l'image de ce boulanger, se montre "extrêmement généreux" face à la crise sanitaire. "On a un pays qui est magnifique. Tout le monde croyait qu'on était indiscipliné. Mais notre pays a respecté les masques, les gestes barrières. C'est extraordinaire", félicite l'urgentiste. "On est un pays vaillant. On est un pays courageux. Il ne faut pas écouter ceux qui disent que l'on est un pays de feignants."

Dans son livre, Patrick Pelloux raconte également l'histoire d'un homme prêt à repartir au travail, au lendemain de sa sortie de l'hôpital, où il faisait soigner son cancer du poumon. Un patient à qui Patrick Pelloux a tout de même rappelé qu'il devait prendre du repos. "Une étude a montré qu'il y a plein de gens à qui les médecins donnent des arrêts de travail qui sont justifiés et qui ne les prennent pas", rappelle l'urgentiste. "Ils préfèrent aller travailler. C'est, là encore, le symbole de la vaillance des Français et des Français."