Sports d'hiver : comment éviter les entorses aux genoux ?

C'est une blessure fréquente en cette saison des sports d'hiver : un tiers environ des accidents de ski alpin causent une entorse au genou. Comment éviter ces incidents souvent douloureux ? Le docteur Jimmy Mohamed donne ses bons conseils mardi au micro d'Europe 1. L'entorse au genou est une lésion des ligaments, qui survient après un mouvement anormal de la jambe. Mais toutes les entorses ne sont pas aussi graves les unes que les autres. "Il y a trois grades d'entorses : bénignes, quand les ligaments sont un peu étirés, moyenne quand ils sont déchirés, et grave, lorsqu'ils sont totalement rompus", précise Jimmy Mohamed.

Une bonne préparation physique

Quand elles sont dues à des accidents de ski, elles sont causées dans 40% des cas par un mauvais réglage des fixations, rappelle le médecin. Il convient donc, avant de chausser, de les faire vérifier par un professionnel. Autre conseil, une bonne préparation physique à entamer quelques semaines avant de partir aux sports d'hiver. Le docteur Jimmy Mohamed recommande une marche active au moins une fois par jour et deux à trois jogging par semaine, de 30 à 45 minutes.

Et si toutefois une mauvaise chute survient, attention à ne pas aggraver la blessure : en cas de douleur, il vaut mieux s'arrêter. "Si on entend un craquement, ou si on sent que notre genou se dérobe, comme s'il se déboîtait, mais qu'il revenait à sa place, cela indique une entorse. On aura aussi du mal à marcher, et à fléchir la jambe", explique Jimmy Mohamed. Il convient alors de refroidir la jambe à l'aide de glace, ou de neige, puis de consulter un médecin qui prescrira une radio.