Ce que l'on sait du "cluster" de botulisme après des injections illégales de botox

Présentant des symptômes sévères de botulisme, huit femmes ont été hospitalisées après avoir fait des injections illégales de botox dans le même centre en région parisienne. Elles ont été victimes d'effets indésirables principalement liés à un "surdosage". L'agence du médicament alerte sur les cas graves de cette maladie.

Promues sur les réseaux sociaux, les injections de botox hors cadre médical sont illégales et peuvent avoir de graves effets sur la santé, alerte l'agence du médicament après l'hospitalisation de huit femmes présentant des symptômes sévères de botulisme.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

⚠️Des cas graves de botulisme ont été signalés après des injections illégales de toxine botulinique



🩺Seuls des médecins habilités sont autorisés à l’administrer



🚫Toute administration par un prestataire esthétique est illégale



🔗https://t.co/nf4aqc8MXG pic.twitter.com/puK3I8IJ2r — ANSM (@ansm) February 27, 2025

Des symptômes lourds ont été observés chez ces personnes qui ont dû être admises en réanimation dans la région parisienne entre août et septembre 2024 : "difficulté à parler ou à avaler, difficulté à marcher, vision floue ou double, difficultés respiratoires pouvant nécessiter une trachéotomie", détaille jeudi l'ANSM dans un communiqué.

"On peut parler d'un cluster"

Le botulisme est une maladie neurologique grave. En l'occurrence les symptômes sont apparus 24 à 48 heures après des injections de botox effectuées par "des personnes non qualifiées". Ce produit est utilisé en médecine esthétique pour améliorer temporairement l'apparence des rides car il détend les muscles.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ces cas ont nécessité "une hospitalisation immédiate en réanimation : pour certaines de ces femmes, on était dans des situations de mise en jeu du pronostic vital", a précisé à l'AFP Mehdi Benkebil, directeur de la surveillance de l'agence du médicament.

À lire aussi Confirmation de la bactérie du botulisme dans les bocaux de pesto en Indre-et-Loire

Des cas sporadiques avaient été relevés ces dernières années, "mais là on peut parler d'un cluster, une situation exceptionnelle", indique-t-il, toutes les femmes hospitalisées ayant été injectées "au niveau du visage et du contour des yeux", dans le même centre en région parisienne, et victimes d'effets indésirables principalement liés à un "surdosage".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Aussi utilisé pour traiter certains troubles musculaires ou neurologiques, le botox ou toxine botulinique est un médicament que "seuls des médecins spécialistes en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, en dermatologie, en chirurgie de la face et du cou, en chirurgie maxillo-faciale et en ophtalmologie peuvent acheter et administrer", avertit l'ANSM.

La toxine botulique commercialisée sur les réseaux sociaux

Réservée à un usage professionnel, la toxine botulique à visée esthétique est disponible en pharmacie ou livrée directement par le fabricant ou son fournisseur officiel à un médecin spécialisé, rappelle le site de l'agence. Elle doit faire l'objet d'une prescription médicale et sa vente sur internet ou en direct au grand public est interdite.

La suite après cette publicité

Tout "prestataire d'esthétique" qui l'administre à ses clients "se met dans l'illégalité et met en danger la santé de ses clients", ajoute l'agence du médicament, qui a saisi le procureur de la République en septembre 2024. Après quoi le centre incriminé "a fait l'objet d'une fermeture", a indiqué M. Benkebil.

Si en 2021 l'ANSM avait mis en garde les professionnels contre l'usage de produits injectables à visée esthétique falsifiés, dont la mauvaise qualité pouvait être à l'origine d'effets indésirables, cette fois les produits utilisés, achetés à l'étranger sur internet, ne semblent pas avoir été de mauvaise qualité, dit-il. Même si dans plusieurs cas ils "n'ont pas pu être identifiés", précise le responsable de l'ANSM.

Réalisées dans de mauvaises conditions d'hygiène pouvant provoquer des infections, ces injections dangereuses pour les patients, souvent des jeunes filles, sont commercialisées sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok en tête, par des pseudo-médecins ou promues par des influenceuses.

Ces injections "constituent un exercice illégal de la médecine"

L'ANSM appelle ainsi "à la plus grande vigilance" face à des pratiques qui "constituent un exercice illégal de la médecine". Et rappelle que tout événement indésirable en lien avec une injection de botox peut lui être signalé, par un particulier ou un professionnel de santé.

Mi-septembre 2023, deux soeurs très actives sur les réseaux sociaux avaient été condamnées à Valenciennes (Nord) à de la prison ferme et du sursis pour des centaines d'injections illégales de botox et d'acide hyaluronique.

D'après l'Ordre des médecins, les actes médicaux et chirurgicaux illégaux à visée esthétique connaissent une croissance inquiétante en France : en 2024, le nombre de signalements a atteint un record de 128, contre 123 en 2023 et 62 en 2022.

En janvier, l'ordre avait indiqué à l'AFP préparer sur ce seul mois huit saisines du procureur pour exercice illégal de la médecine.