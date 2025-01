Le NFP préconise plusieurs mesures pour aider l'hôpital public

Le NFP a appelé ce samedi à plusieurs mesures, notamment des votes à l'Assemblée nationale, pour "réparer l'hôpital public et l'accès aux soins de proximité". Parmi ces dernières, instaurer un nombre minimum de soignants par patients hospitalisés.

Les différentes forces de gauche du Nouveau Front populaire appellent samedi à plusieurs mesures, notamment des votes à l'Assemblée nationale, pour "réparer l'hôpital public et l'accès aux soins de proximité". "La crise est systémique : elle résulte d'années d'un pilotage uniquement budgétaire de l'hôpital public, au mépris des alertes et des demandes des soignants, et des besoins des patients", écrivent dans une lettre l'ancienne candidate du NFP pour Matignon Lucie Castets, le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard, le premier secrétaire du PS Olivier Faure, la secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier et plusieurs élus communistes.

Une mobilisation citoyenne, politique et militante

Le texte est également signé par d'autres élus de gauche et plusieurs soignants. Ils appellent à une mobilisation citoyenne, politique et militante "tout au long du mois de janvier" afin de peser sur l'adoption d'un budget au Parlement qui "donne enfin au système de santé public les moyens de fonctionner correctement", estimant que celui-ci doit rompre avec le projet défendu par le précédent gouvernement Barnier.

Les signataires entendent aussi défendre l'adoption par le Parlement d'une proposition de loi socialiste, visant à instaurer un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé. Ce texte, déjà voté au Sénat, doit être examiné le 23 janvier prochain à l'Assemblée, à l'occasion de la journée annuelle réservée à l'examen des propositions de loi portées par le groupe socialiste.

Une proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux

La lettre appelle également à une mobilisation pour défendre l'adoption d'une proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux, qui s'attaque notamment à la liberté d'installation des médecins. Signée par 237 députés de tous bords (sauf du RN et de l'UDR, groupe d'Eric Ciotti), ce texte transpartisan a été déposé début décembre à l'Assemblée, mais il n'a, pour l'heure, pas été inscrit à l'ordre du jour.