Mois sans tabac : la grossesse, un moment crucial pour arrêter de fumer

Le mois sans tabac a débuté ce vendredi. Le tabac est responsable chaque année de 75.000 morts en France. Santé publique France a annoncé que plus de 85.000 personnes s'étaient inscrites pour résister à la tentation de la cigarette. Les femmes sont nombreuses à arrêter de fumer pendant leur grossesse. Les dangers du tabac sur les bébés sont connus comme la prématurité ou encore des risques de fausse couche. Si 13% des femmes ne parviennent pas à arrêter sur l'ensemble de leur grossesse, d'autres en profitent pour la bannir définitivement.

"C'est même plus qu'un déclic. Dès le début, c'était vraiment comme un dégoût"

C'est lorsqu'elle est tombée enceinte d'Anaïs, son premier enfant, qu'Aurélie, une cheffe d'entreprise de 45 ans, a décidé d'arrêter le tabac : "C'est même plus qu'un déclic. Dès le début, c'était vraiment comme un dégoût, à me dire 'Ben non, j'empoisonne mon futur bébé'. Et après, je me suis mise à manger du chocolat avec le café, boire plus de tisane, des choses comme ça. Des choses beaucoup plus simples, on va dire".

Depuis la naissance de sa fille, elle n'a plus touché à une seule cigarette. Pourtant, arrêter sur le long terme n'est pas si simple. Il faut se faire aider, précise la docteure Van der Schueren, du CHU de Caen : "Ce qui va favoriser aussi le fait d'arrêter pour le long terme, c'est quand monsieur veut arrêter avec madame. L'arrêt se poursuit toujours mieux et est toujours mieux toléré quand effectivement le couple reste ensemble. Mais ce qu'il faut surtout, ce sont les orienter vers une consultation de sevrage tabagique qui va pouvoir aider ces femmes".

La tabacologue conseille d'utiliser des patchs à la nicotine pendant la grossesse. Ils permettent un sevrage progressif et limitent les risques de rechute.