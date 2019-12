LA QUESTION SEXO - Pourquoi je ne jouis pas ?

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

L'orgasme, ce n'est pas automatique. Pour certaines femmes, cela n'est même jamais arrivé. Dans l’émission Sans Rendez-Vous sur Europe 1, Catherine Blanc, sexologue et psychiatre, répond à la question d'une auditrice qui s'inquiète de ne jamais avoir eu orgasme et se demande comment cela est possible.

La question de Sophie

"Tous les hommes avec qui j'ai été me semblaient être de bons amants mais je n'ai jamais joui... Certaines femmes pourraient-elles ne jamais jouir ?"

La réponse de Catherine Blanc

Oui, c’est possible. Au-delà des raisons physiologiques, nous pouvons être bloqués sur le plan psychologique. Ça ne veut pas dire que sa sexualité n’est ni agréable ni confortable mais qu’elle n’enclenche pas l’orgasme.

Si on n’a pas d’orgasme, c’est peut-être parce qu’on est trop jeune ?

Oui, les jeunes femmes sont souvent plus inquiètes que les femmes mures et donc trop dans le contrôle. Plus une femme mûrit, plus elle peut s’accorder de lâcher prise et ressentir des choses qui viennent du contact de l’autre, de la surprise que peut provoquer l’autre. Autour de quarante ans souvent, les femmes découvrent l’orgasme.

Est-ce lié à la performance masculine ?

Sophie est très honnête car elle semble nous dire que ça ne vient pas de son partenaire. Elle s’interroge sur elle. Rien ne cloche chez elle physiologiquement mais émotionnellement. Il y a des personnes que l’on a beau toucher, caresser ou masser, elles n’ont pas la capacité à accueillir le plaisir du massage. Or pour pouvoir jouir, il faut être dans son corps, dans la réceptivité et pas dans l’observation. Nous sommes face à une personne qui a vu que ses amants faisaient très bien les choses, elle les regarde faire mais elle n’est pas dans la réception.

Y a-t-il des astuces pour jouir plus facilement ?

Tout dépend comment une femme investit son corps. Si elle a besoin d’investir son corps de manière "profonde", toutes les positions qui permettront une pénétration profonde lui permettront d’avoir un ressenti plus net. D’autres chercheront plutôt un frottement du clitoris, un corps-à-corps qui fera que le clitoris est sollicité. Pour certaines femmes, un sexe est un trou béant, un vide sidéral. Or, c'est à cause de cette idée qu'il ne se passe rien.