LA QUESTION SEXO - Peut-on avoir des allergies liées aux rapports sexuels ?

Le sexe peut-il entrainer des allergies ? Ce jeudi Catherine Blanc répond à la question de Maelys qui s'interroge sur la possibilité d'une allergie au sperme. Dans l'émission santé d'Europe 1 "Sans Rendez-vous", la sexologue et psychiatre lui explique que cette 'allergie', comme d'autres relatives à la sphère intime peut être la manifestation physique d'inquiétudes psychologiques. Elle explique notamment que la peur de tomber enceinte peut entrainer ce type de réactions que l'on trouve principalement chez les jeunes femmes qui débutent leur sexualité.

La question de Maelys

"J’ai entendu dire qu’on pouvait être allergique au sperme, est-ce que c’est vrai ? Et est-ce que c’est fréquent ? N’est-ce pas très handicapant ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Je ne m’attarderai pas sur la partie physiologique, mais cette allergie est répertoriée de manière extrêmement rare. De la même manière, on trouve des gens allergiques à leur sueur. Il y a plein de phénomènes de ce type sur lesquels la médecine se penche mais cela ne concerne qu’un petit ratio de personne et il est difficile de poser un bon diagnostic. En tout cas, c’est un système immunitaire qui s’agite.

Ce qui est intéressant, c’est que ce phénomène concerne surtout des jeunes femmes dans le début de leur vie sexuelle. Cela raconte l’anxiété par rapport à la possibilité d’une fertilité. Il y a une sorte d’allergie à l’autre dans ce qu’il pourrait produire. Cela se produit le plus souvent dans les cinq minutes qui suivent le rapport donc c’est aussi une façon de témoigner ce qui vient de se passer, comme si le sperme était un acide.

On retrouve d’ailleurs la même chose chez certains hommes avec la lubrification. Ils vont tout de suite se laver les mains après avoir touché le sexe d’une femme, comme si leurs mains pouvaient bruler. C’est une histoire psychique qui a une résonnance dans le corps.

Comment soigner une telle 'allergie' ?

On ne va pas proposer plus de rapports sexuels, ou d’en absorber, ni même de traiter par voie cutanée. On doit travailler sur le plan psychologique. C’est principalement lié à l’angoisse que représente le sperme. Car il y a deux choses. D'abor la peur de la fertilité potentielle et d’être transformée dans son corps. Faire l’amour va déjà faire passer de petite fille à femme et l'on craint le passage de femme à mère. Pour certaines, le fait qu’il y ait un préservatif, au-delà d’être préservées du sperme ou des MST, leur permet d’avoir le sentiment d’être protégées de l’autre.

La deuxième confusion possible est celle entre fécondation et contamination. C’est ce qu’on retrouve très souvent chez les femmes enceintes. Elles développent, notamment sous l’effet des hormones, une somme de symptômes comme si elles étaient malades. Être enceinte n’est pas une maladie mais il y a une idée dans le psychisme que quelque chose est venu nous transformer. Ces deux problématiques peuvent entrainer des petites pathologies qui ne restent pas sur la durée."