LA QUESTION SEXO - Mon rêve peut-il être lié à mon quotidien familial infernal ?

Dans l'émission "Sans rendez-vous" sur Europe 1, Catherine Blanc répond à la question de Barbara. Cette dernière partage un de ses rêves dans lequel elle a laissé derrière elle mari et enfants pour partir en voyage, excédée par leur présence durant le confinement. Pour la sexologue et psychiatre, il faut surtout y voir une manifestation du conflit existant en chacun de nous, entre nos envies d'ailleurs et la réalité de nos responsabilités.

La question de Barbara

"Mon mari est moi sommes toujours en télétravail, un quotidien pas facile puisque nous avons aussi deux enfants dont nous devons nous occuper. L'autre nuit, j'ai rêvé que j'étais à San Francisco, je prenais du bon temps sans mon mari, j'avais même laissé mes enfants à une inconnue. Est-ce que ce rêve peut avoir un lien avec le fait que je ne les supporte plus ?"

La réponse de Catherine Blanc

L'interprétation que Barbara fait de son propre rêve signifie qu'il y a là une part de vérité. Les rêves sont la conséquence de nos tracas mais aussi le révélateur de nos désirs jugés "illégitimes". Ici, le rêve dénote aussi d'une envie de voyage et de s'affranchir de certaines contraintes.

Les rêves sont-ils le moyen de créer une autre réalité ?

"Les rêves sont toujours un exutoire, cela permet de ne pas être dans la sauvagerie de nos vies", explique Catherine Blanc, ajoutant : "Nos rêves sont là pour dire haut et fort, vivre intensément, s'offrir le goût du voyage." C'est une manière d'échapper à la "sauvagerie" de nos vies.

Cela remet-il en question la solidité du couple ?

Catherine Blanc préfère comparer le désir de Barbara à celui d'une "adolescente" : "un besoin de retourner en un temps où il n'y avait aucune responsabilité". Mais cet effacement des contraintes n'est que passager. "A force de trop nier, à un moment donné nous nous rebellons", pose la sexologue. "Alors que pouvoir dire 'en ce moment ce n'est pas supportable' [...] cela a le mérite de permettre à chacun de s'exprimer."

Barbara doit-elle exprimer son ressentiment ?

Face au caractère jugé insupportable de son quotidien, Barbara doit se demander : "Qu'est ce qu'il faudrait que je fasse pour qu'il ne soit plus insupportable ?" Elle a peut-être elle-aussi œuvré à son enfermement et à ce sentiment d'insécurité permanente. Elle doit pouvoir assurer son équilibre, "de façon à ce que les autres ne soient plus les seuls responsables."