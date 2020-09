LA QUESTION SEXO - Je soupçonne que mon fils soit homosexuel, dois-je lui en parler ?

Il y a souvent une pression sociale, notamment chez les jeunes hommes, à s'afficher avec leurs conquêtes. Il arrive que l'absence de partenaire pose question. C'est le cas de Charlotte, une auditrice, qui se demande si son fils de 26 ans, qui n'a jamais présenté de petite amie, pourrait être homosexuel. La sexologue et psychanalyste Catherine Blanc estime ce jeudi dans "Sans Rendez-vous" que ce n'est pas la bonne interrogation à avoir. C'est un raccourci facile, qui peut être erroné, et qui élude la question du bien-être et de l'épanouissement des enfants, qui doit être essentielle chez les parents.

La question de Charlotte

Mon fils a 26 ans et il n'a jamais eu de petite copine. Je n'ose pas aborder le sujet mais je le soupçonne d'aimer les garçons. Pourtant, quand je le vois, je lui pose toujours la même question : "Alors tu as une copine ?" pour ne pas le mettre mal à l'aise en attendant qu'il soit prêt. dois-je lui en parler directement ?

La réponse de Catherine Blanc

D'une part, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu de copine. Qu'est ce qu'en sait une maman ? Et d'autre part on peut prendre le temps qui est le sien, on peut avoir des difficultés pour plein de raisons à créer des liens, à se manifester, à oser raconter son désir, à se sentir à la hauteur d'eux. La maturité de chacun n'est pas la même, l'urgence de faire l'amour n'est pas la même. L'histoire, aussi, de notre vie personnelle, qui fait notre aisance sur le sujet corporel et sexuel, n'est pas la même pour chacun d'entre nous. Il n'y a donc pas d'urgence, il n'y a pas de maladie à ne pas faire l'amour. Il peut y avoir les interrogations d'une maman, mais pas des conclusions.

Ce n'est pas parce qu'un jeune homme a des relations qu'il doit les présenter à sa maman. Certains jeunes ne veulent présenter que la personne qu'ils épouseront ou qu'ils présenteront parce que ça sera la personne avec qui il fonderont éventuellement une famille. Les confusions, selon l'histoire de chacun, sont grandes. Qu'on arrête de penser que dès que quelqu'un n'a pas de sexualité, il est homosexuel. Ou que quelqu'un qui a une sexualité devrait le dire a tout le monde, et aux parents en premier lieu. On peut avoir le droit de tarder parce que chacun à un rythme qui lui est propre.

A-t-on le droit de s'intéresser à la vie amoureuse de son enfant ?

On peut s'inquiéter pour son enfant, de la difficulté qu'il peut avoir en général à créer des liens, à ne pas avoir de copains en général. Si on n'invite personne pour un anniversaire cela pose la question de la capacité à s'inscrire dans le groupe social. On peut dire la même chose sur le plan amoureux. "J'ai l'impression chéri que tu n'as pas de partenaire", on peut aussi enlever le terme "copine" pour ouvrir le champ des possibilités : "Peut être que le sujet de l'amour est compliqué pour toi, peut être que c'est celui de la sexualité, ça ne me regarde pas, mais ce qui me regarde c'est le bien être de mon enfant donc si tu avais des questions, je suis là".

Si, pour savoir on n'arrête pas de dire "est-ce que tu as une petite copine", tout en pensant "je pense qu'il aime les garçons", l'enfant n'entend qu'une chose : "Maman veut que je ramène une fille".

Est-ce que se demander si son enfant est homosexuel est une question légitime ?

Je trouve ça curieux qu'on stigmatise encore plus les choses au niveau de l'homosexualité. Notre sexualité n'appartient qu'à nous. La frontière elle est fragile. Evidemment quand on fait des choses, quand on s'invite les uns avec les autres avec nos partenaires réciproques se pose la question de qui est avec qui. Mais dans le cadre de la relation mère fils, quand on est adulte on doit être en tranquillité avec ce qu'on vit sans être obligé en rien. Quand on est entre parents et enfant on ne pose pas la question de l'homosexualité, on pose la question de l'épanouissement. Et c'est dans ce cadre que se posera la question du goût, peut être, pour un garçon plutôt qu'une fille, mais ce n'est pas le sujet. C'est l'épanouissement, la tranquillité et la confiance.