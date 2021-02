LA QUESTION SEXO - Je ne ressens pas l'envie de me masturber, suis-je normale ?

La sexualité féminine a toujours été taboue, encore plus quand elle était solitaire. Pourtant, le voile est progressivement levé sur la masturbation féminine. Si nombre de femmes peuvent vivre et s'exprimer librement sur cette pratique, d'autres ne s'en emparent pas. Mardi, dans Sans rendez-vous, la sexologue Catherine Blanc a rappelé que la masturbation devait favoriser la découverte de soi. Ainsi elle n'implique aucune obligation et n'est pas nécessairement amenée à être partagée avec l'autre.

La question d'Agnès

"Je sais que mes copines en couple ou non se masturbent régulièrement, elles disent que c’est une sorte de sexualité de complément dont elles ne peuvent pas se passer. Personnellement je ne me masturbe jamais, suis-je normal ?"

La réponse de Catherine Blanc

La masturbation peut-être la réponse à une interrogation sur soi, dénoter une envie de s'amuser avec soi même ou encore de se découvrir. Mais elle n'est pas forcément ressentie de la même manière chez toutes les femmes.

La masturbation est-elle réservée aux célibataires ?

Non. La masturbation est un éveil érotique entre soi et soi, une réponse à un questionnement sur le sujet de la sexualité. Après l'avoir considérée comme taboue jusque récemment, la société a ouvert aux femmes ce champ de possibilités. Mais elle n’est pas pour autant un exercice obligatoire : ce n’est pas une réponse à une injonction mais une liberté.

Peut-elle nuire à la sexualité d’un couple ?

La masturbation féminine suscite l’inquiétude chez bon nombre d’hommes : ils craignent que le plaisir solitaire soit plus épanouissant pour la gente féminine que la sexualité de couple. Tant que les femmes étaient sourdes à elles-mêmes, les hommes se présentaient à elles avec tout ce qu’ils pouvaient représenter d’épanouissement et de découverte de soi : ils étaient en quelque sorte des super héros. Depuis, les femmes se sont découvertes et se comprennent bien. Elles ont le "mode d’emploi" de leur fonctionnement, ce qui peut créer une perte de repères pour les hommes. Pourtant, ils auraient tort de ressentir une forme d’inutilité. Ce que l’on découvre dans la masturbation est une histoire entre soi et soi, où l’on n’est pas encombré de l’autre. C’est en fait une tout autre sexualité.

Pourquoi Agnès ne ressent-elle pas cette envie ?

C’est là toute la complexité de la sexualité propre à chacun. Quoiqu'il en soit, il est tout à fait normal de ne jamais se masturber. Peut-être que la sexualité d'Agnès trouve tout simplement son épanouissement plein et entier dans une relation à l'autre.

Au sein d’un couple, la masturbation doit-elle rester intime ?

Il ne s’agit pas d’un secret amené à nourrir une forme de culpabilité. En tout cas la masturbation ne doit pas être assimilée à une "sexualité de complément" qui en ferait une réponse systématique à une frustration dans la relation. Bien sûr, la masturbation peut aider lors d’une petite traversée du désert au sein du couple. Mais elle doit avant tout être vue comme une découverte de soi, une envie de s'amuser avec soi-même.