LA QUESTION SEXO - Est-ce qu'un "coup de foudre" peut durer ?

Pour celles et ceux qui n'en ont pas fait l'expérience, le coup de foudre en amour semble appartenir au domaine du cinéma. Dans l’émission Sans rendez-vous sur Europe 1, la sexologue et psychiatre Catherine Blanc explique en quoi consiste ce phénomène. Elle affirme que les coups de foudre ne suffisent pas à faire durer une relation. Dans tous les cas, cette dernière doit être entretenue.

Qu'est-ce qu'un coup de foudre ? La réponse de Catherine Blanc

"C'est être foudroyé(e), c'est-à-dire que les gens qui ont eu un coup de foudre ont tout à coup quelque chose qui est physiquement perceptible, une perte de repères corporels : un coeur qui s'emballe, des jambes qui flageolent. La vision de l'autre est une évidence qui assomme. Ce n'est pas simplement 'je le vois comme quelqu'un de merveilleux', c'est physiquement, je suis foudroyé(e) par cette rencontre. Ça veut dire qu'il y a un début et une fin.

Est-ce quelque chose de fugace ?

Il n'est pas nécessairement réciproque, d'où une éventuelle douleur. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement soudain. Ça peut être simplement à la vue de quelqu'un. Mais cette personne peut absolument ne pas vous voir, car cela se passe seulement en vous. Ce qui est intéressant est donc ce qui se produit à ce moment. Pourquoi tout à coup un être passe de l'ombre à la lumière absolue ? Comme si quelque chose incarnait quelque chose d'évident pour soi. A quel rendez-vous de vous-même êtes-vous pour que l'autre soit à ce rendez-vous, que vous puissiez projeter sur l'autre qu'il soit à ce rendez-vous ? Tout à coup, il est votre évidence absolue et votre urgence absolue.

Est-ce que les coups de foudre durent ?

Je n'ai pas interrogé tous les gens qui ont eu des coups de foudre, réciproques qui plus est. Le fait est qu'en général, j'ai des patients qui vont me parler d'histoires où ils ont eu un coup de foudre, mais ce ne sont pas forcément les personnes avec lesquelles ils vivent encore. Ça peut être consommé de façon toute aussi rapide. Sorti de l'évidence, le coup de foudre devient un terrien. D'ailleurs, plus quelqu'un est au-dessus de la masse, plus c'est difficile de poursuivre la relation parce, par définition, il va naturellement atterrir dans le monde des humains qui vivent sur le plancher des vaches. Du coup, ce décalage entre l’émerveillement et le plancher des vaches est plus douloureux qu'avec quelqu’un avec lequel nous cheminons tranquillement.

A-t-on besoin d’un coup de foudre ?

Non. De toute façon, une relation mérite d’être cultivée. Même la rencontre doit être cultivée. Pour que ça fonctionne, il faut que justement on accepte d’atterrir, de se regarder avec tendresse et d’être portés par cet élan de départ, merveilleux, mais qui va devenir tout autre chose. C'est qu’à cette condition que le coup de foudre servira à quelque chose, comme un starter."