LA QUESTION SEXO - Comment faire des rencontres malgré le Covid-19 ?

Avec la limitation des interactions sociales, en raison de l'épidémie de Covid-19, de nombreux Français souffrent de solitude, notamment les célibataires. Comment faire des rencontres malgré les restrictions sanitaires et la fermeture des lieux de convivialité ? Dans l’émission Sans rendez-vous jeudi sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond à la question d'un auditeur, Martin, âgé de 23 ans, célibataire. Il aimerait trouver l'amour mais ne sait pas comment s'y prendre en cette période complexe.

La question de Martin

"J'ai 23 ans, je suis célibataire. Avec la fermeture des bars, des boîtes, des restaurants : comment trouver l'amour ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Bien sûr c'est compliqué, puisqu'on est dans un monde d'interdits qui sont nommés, actés et auxquels nous devons obéir. Ceci étant, les humains sont toujours là. Les rencontres se font comme elles peuvent se faire. C'est intéressant d'observer, compte tenu de ce cadre, comment on peut ouvrir le champ des possibles. Il faut surtout se dire que tout le monde est à la même enseigne, en désir et en recherche de l'autre.

Dans ces temps un peu en berne, tous ceux qui étaient plutôt dans l'anxiété de l'autre, dans le côté 'ours en hibernation' trouveront le loisir, au travers des interdits, de justifier leur côté asocial, etc. Mais sinon, on est tous dans des envies de proximité, des envies sociales, des envies d'élan. Et donc, dès lors que ça s'ouvre un tout petit peu, on y va.

Evidemment, en ce moment, certains sont en situation de difficultés et de déprime. Et la déprime, sans parler de dépression, ne fait pas bon ménage avec leur libido, le regard de l'un sur l'autre, etc. Mais faisons attention, car nous sommes déjà masqués, d'avoir les yeux qui croisent ceux des autres. Ne regardons pas nos chaussures. Marchons fièrement, sans oublier qu'encore une fois on rencontre des gens qui sont en quête de leurs propres frustrations et ne nous enfermons pas dans notre propre frustration, avec l'idée que quelqu'un nous interdit notre amour."

Le masque n'est-il pas un obstacle à la séduction, à la rencontre de l'autre ?

"Ce ne sont pas uniquement les gens avec de beaux yeux qui sont avantagés, mais surtout ceux qui ont des yeux vivants. Vous voyez que les gens sourient dans les yeux. Après, vous les entendez sourire dans la voix. Là, nous sommes dans des micros, les gens ne nous voient pas nécessairement à moins d'être sur Internet. Et donc, de fait, ils entendent bien le son de notre voix, sentent une complicité. Encore une fois, l'austérité dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'empêche nullement nos élans de vie et d'être perçus comme tels.

C'est difficile d'être un jeune peut-être parce que c'est difficile d'être un jeune tout court, qui doit aller conquérir le monde. Les boîtes, les bars offrent certes des opportunités, un cadre dans lequel il est logique de s'y retrouver, mais ça veut dire qu'on est plutôt portés par la foule. Là, il faut faire la démarche un peu plus volontaire."

Comment faire pour draguer alors que tout est fermé ?

"Sans draguer, on peut déjà se parler sourire et avoir du plaisir, ce qui entraînera les échanges de numéros, téléphone, comme dans la vraie vie. Pour ceux qui sont sur les applis, puisque les jeunes sont beaucoup sur des choses en ligne, que ce soit l'occasion de se parler et pas simplement de chatter, mais de se parler et de s'écouter. Justement, de se démasquer dans ce cadre là et se donner l'opportunité, après, d'aller marcher pour se rencontrer. Pourquoi pas? Quand on va dans une boîte de nuit où il y a une musique à tue tête, on entend même pas les mots de l'autre mais les gens arrivent à se draguer alors qu'ils ne savent même pas qui ils ont affaire. Là c'est l'opportunité d'échanger pour de vrai avec des gens. Soyez vivant heureux et ayez la curiosité de l'autre, vous attirer la curiosité sur vous."