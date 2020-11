LA QUESTION SEXO - Ma copine ne jouit que dans une seule position, que faire ?

Dans l’émission "Sans rendez-vous" sur Europe 1, la sexologue et psychiatre Catherine Blanc répond à Fabrice qui trouve dommage que sa compagne n'arrive à atteindre l'orgasme que dans une unique position. Catherine Blanc lui explique que cela n'empêche absolument pas de pratiquer d'autres positions pendant l'acte et que l'orgasme n'est pas forcément à rechercher en permanence.

La question de Fabrice

"Quand je fais l’amour avec ma copine, elle n’arrive qu’à jouir que dans une seule et même position. À force cela me dérange un peu et je voulais savoir comment on pouvait innover et remettre un peu de piment dans nos rapports ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Si une femme sait qu’elle jouit dans une position, c’est déjà une assurance. Que son conjoint en ait marre de cette position peut se comprendre. Ceci étant, faut-il ne faire l’amour avec quelqu’un qu’à la condition que toute position amène à une jouissance ? Rien n’est moins sûr. Ça va si on fait l’amour trois minutes, mais si on fait l’amour pendant une demi-heure, on ne va pas faire que jouir.

Heureusement, on change de position, on recrée de l’excitation, de la frustration, du désir et on peut clore sur la position qui la fait jouir. La question est aussi de savoir si elle souhaite jouir de toutes les positions. Tout le monde n’a pas la même lecture de ses libertés, des lieux ou des rythmes qui lui conviennent. Si elle a trouvé son rythme cela peut être un peu rébarbatif pour l’autre."

Est-ce fréquent chez les femmes de n’avoir qu’une seule position ?

"Oui absolument et chez les hommes également. Simplement, les hommes en font plein parce qu’ils sont, à ce moment-là au spectacle de la jouissance de l’autre. Mais une femme peut aussi être au spectacle de la jouissance d’un homme en étant dans une position dans laquelle elle jouit moins mais où elle le voit jouir et pas simplement dans son temps d’éjaculation.

Un rapport sexuel peut être réussi sans orgasme, c’est avant tout la douceur que l’on s’apporte et si l’on arrive à se faire du bien tantôt à l’un, tantôt à l’autre ou simultanément. La pornographie laisse effectivement à penser que la femme est une poupée gonflable qui jouit dans toutes les positions."

Doit-il se contenter de cette position ou lui en parler ?

"Il ne faut pas qu’il se contente d’une seule position, surtout si pour lui elle n’est pas jouissive. Mais, chercher à changer absolument les positions pour qu’elle jouisse, l’injonction de jouissance, ça ne va pas. Il faut qu’il s’accorde le droit de lui faire l’amour dans d’autre positions, lui propose d’autres choses. Il y a des femmes qui vont aimer certaines positions qui vont être plutôt anxiogènes pour d’autres ou pour certains hommes. Evidemment, cela pose un problème quand l’un aime une position qui n’est pas source de grand fantasme pour l’autre. Il suffit de se dire qu’ils peuvent jouir chacun à leur tour.

Quand on fait l’amour, généralement, on ne parle pas de sexualité. Hormis un scénario sans réflexion, il n'y a rien de mentalisé. Il ne faut pas lui en parler à ce moment-là, car c’est le meilleur moyen qu’elle ne jouisse même plus dans cette position. Elle peut avoir le droit de ne pas jouir, ou de ne pas y arriver, bien qu’ayant un amant qui sache s’y prendre."