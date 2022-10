Paracétamol : pourquoi les pharmaciens ne vous donneront pas plus de deux boites

Vous avez de la fièvre, mal à la tête ou encore mal aux dents : premier réflexe, se rendre à la pharmacie pour acheter du paracétamol. Pourtant, on ne vous donnera pas plus de deux boîtes. Doliprane, Dafalgan ou encore Efferalgan sont concernés par des difficultés d'approvisionnement depuis cet été. Face à ces tensions, un nouveau rappel est lancé aux professionnels.

Les pharmacies sous tension

L'Agence nationale de sécurité du médicament a demandé aux médecins de prescrire du paracétamol uniquement aux patients qui ont un besoin immédiat. Ils ont également demandé de conseiller une prise de trois comprimés par jour, au lieu de quatre. Les pharmacies aussi se serreront la ceinture, et ne vendront pas plus de deux boîtes par personne sans prescription. Si vous êtes malade et que vous avez une ordonnance, pas de panique, le pharmacien vous donnera tout de même ce dont vous avez besoin.

Pour les enfants néanmoins, c'est plus compliqué. Dans certaines pharmacies, il n'y a plus de Doliprane à dose pédiatrique, explique Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. "Pour les formats en sirop, on nous livre 24 boîtes par 24 boîtes. C'est ce que je vais délivrer en une journée de garde. Normalement, on les commande par 200 ou par 300. Quant aux formes suppositoires, elles ne sont carrément plus disponibles du tout."

Les tensions sur le paracétamol durent depuis juillet. En cause : des difficultés d'approvisionnement, puisque la France ne fabrique pas la molécule. Et puis à chaque nouvelle vague Covid, et avec l'arrivée d'autres virus de l'hiver, la consommation augmente car c'est souvent le seul médicament prescrit. Toutes ces mesures sont donc prises en prévention, pour que l'on puisse passer un hiver sans manquer de paracétamol.