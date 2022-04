Pénurie de Doliprane dans le Grand Est : les petites boîtes jaunes désormais rationnées

Les fameuses petites boîtes jaunes de Doliprane se font de plus en plus rares en pharmacie, notamment dans la région Grand Est. Depuis quelques semaines, il commence à y avoir une pénurie de ce médicament produit par le laboratoire Sanofi. Un rationnement a même été mis en place pour les officines. Mais les pharmaciens se veulent rassurants : il n’y a pas que le Doliprane dans la vie. Bien d’autres médicaments à base de paracétamol existent et sont tout aussi efficaces.

Une pharmacie livrée "à environ 50%"

Cette pénurie de Doliprane, Christian Barth, vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand Est, la constate : "Elle dure déjà depuis quelques semaines", confirme-t-il au micro d'Europe 1. "Cette pénurie est liée bien sûr à l’épidémie de Covid qui sévit toujours et les pathologies saisonnières qui sont également présentes, genre grippes et autres refroidissements" explique-t-il. Résultat : le laboratoire Sanofi a dû mettre en place un rationnement pour pouvoir fournir toutes les pharmacies. "Dans mon officine, on est livré à environ 50%" poursuit Christian Barth. "Donc on obtient à peu près la moitié de ce qu’on commande".

D’autres solutions que le Doliprane

Mais cette pénurie ne concerne que le fameux Doliprane, produit par le laboratoire Sanofi, pas les autres médicaments à base de paracétamol. "Le Doliprane existe depuis tellement longtemps et fait tellement partie des trousses à pharmacie familiales, que c’est vrai que c’est le plus connu", reconnaît Christian Barth. "Mais il y a d’autres fabricants de paracétamol, donc pas de panique : on arrivera à répondre à la demande", promet le pharmacien. Il ajoute que les effets de ces autres médicaments sont exactement les mêmes du point de vue de la santé.