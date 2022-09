Khosta-2 : ce que l'on sait de ce nouveau virus proche du Covid-19, résistant aux vaccins

C'est un virus proche du Covid-19 qui vient d'être découvert. D'après une étude publiée par l'université de l'État de Washington dans la revue PLoS Pathogens, des scientifiques américains ont découvert un virus de la même famille que le Sars-Cov-2, le virus provoquant le Covid, chez des chauves-souris en Russie. Ce virus, baptisé Khosta-2, serait capable d'infecter les humains, d'échapper aux anticorps et aux vaccins contre le Covid-19.

Les vaccins contre le Covid-19 inefficaces

Ce nouveau coronavirus a été découvert chez des chauves-souris en Russie en 2020 et ne constituait pas une menace pour l'homme, selon les scientifiques. Mais lorsque les chercheurs ont effectué des analyses plus approfondies, ils ont découvert que le virus pouvait infecter des cellules humaines en laboratoire.

Encore plus troublant, le Khosta-2 semble échapper aux anticorps et aux vaccins contre le Covid-19. "Il est préoccupant de voir qu'il existe des virus circulant dans la nature qui peuvent se lier aux récepteurs humains et ne sont pas neutralisés par les réponses vaccinales actuelles", souligne Michael Letko, professeur à l'Université de l'État de Washington, principal auteur de l'étude.

Pas de formes graves chez l'homme

Toutefois, le chercheur se veut rassurant et indique que pour le moment, le Khosta-2 ne semble pas provoquer de formes graves chez l'homme. Mais cela pourrait changer si Khosta-2 commençait à circuler plus largement et à se mélanger avec des gènes du SARS-CoV-2. "L'inquiétude est que le Sras-Cov-2 pourrait se propager aux animaux infectés par le Khosta-2, se recombiner, puis infecter les cellules humaines. Ils pourraient être résistants à l'immunité vaccinale et avoir des facteurs plus virulents", explique-t-il.

Selon Michael Letko, cette découverte donne à réfléchir et souligne la nécessité de développer de nouveaux vaccins qui ne ciblent pas seulement les variantes connues du Sars-CoV-2, comme Omicron. "Ces virus sont vraiment répandus partout et continueront d'être un problème pour les humains en général", a-t-il déclaré.