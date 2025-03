Journée nationale de l'audition : des risques auditifs liés aux jeux vidéo révélés par une étude

À l'occasion de la journée nationale de l'audition, une nouvelle étude met en lumière les risques auditifs liés aux jeux vidéo. 38 millions de Français jouent régulièrement et un joueur sur deux souffre de troubles auditifs après une session de jeu, notamment des sifflements et des pertes temporaires d'audition.



Ce jeudi est marqué par la journée nationale de l'audition. Lorsque l'on parle de troubles auditifs, pour les éviter, on évoque souvent les concerts, le fait de porter des bouchons d'oreilles, de ne pas écouter la musique trop fort.

Mais un autre risque jusque-là non évalué existe : les jeux vidéo. 38 millions de Français s’adonnent aux jeux vidéo. Et pour la première fois, l’Association Nationale de l’Audition avec l'IFOP a mené une étude sur les risques auditifs liés à cette pratique.

Deux joueurs sur dix indiquent avoir eu une perte de l'audition temporaire

Un joueur sur deux souffre de trouble de l'audition après une session de jeu avec du son. Et parmi eux, un tiers dit souffrir de sifflement, de bourdonnement.

Pire, ils sont deux sur dix à avoir eu une perte de l'audition temporaire. Pourtant, la majorité des joueurs ignorent que leur session de jeu peut constituer un danger pour leurs oreilles, surtout lorsqu'ils jouent depuis plusieurs années, explique Jean-Charles Ceccato, maître de conférence en audiologie et vice-président de l'Association Nationale de l'Audition.

"Dans l'exposition sonore, le problème, c'est toujours la combinaison de l'intensité et du temps. Et donc quand on fait des sessions régulièrement, et d'autant plus si derrière, on a écouté de la musique et si avant, on a fait des visios, finalement ça fait une exposition sonore au cours de la journée qui est intense, qui va sur le long terme apporter une apparition de symptômes auditifs", détaille-t-il.

Après une partie, il est recommandé de limiter l'exposition au son et d'avoir une activité plus calme. Les joueurs sont invités par ailleurs à paramétrer les jeux pour avoir des bruits de tirs ou d'explosion moins intenses.