Journée mondiale de l’audition : les jeunes enfants de plus en plus touchés par les acouphènes

Pour la journée mondiale de l'audition, ce jeudi 3 mars, les professionnels dressent un constat alarmant. Aujourd'hui, les jeunes enfants sont de plus en plus touchés par les acouphènes. 14% des moins de 10 ans ont déjà consulté un médecin ORL pour des acouphènes, soit 1,3 million d'enfants selon une enquête menée par l'Ifop pour l'association Journée nationale de l'audition. C'est un baromètre inédit qui constitue une base de référence pour les médecins, qui s'inquiètent de l'usage prolongé d'écouteurs et de casques.

Car parmi les enfants qui présentent des problèmes d'acouphène, un tiers utilisent un casque tous les jours. Lorsque le volume de la musique ou du dessin animé est trop élevé, le son peut aller jusqu'à l'équivalent d'un camion sur la route. Cela provoque des microlésions dans l'oreille. Mais les effets ne seront visibles que plus tard, prévient Cécile Parietti-Winkler, présidente du collège français d'ORL.

Des pertes auditives ressenties des années après

"C'est l'exposition sonore à des bruits qui semblent acceptables mais qui sont répétés, qui peut être très préjudiciable parce qu'elle va entamer le capital audition chez les plus jeunes. Et les pertes auditives vont apparaître uniquement des décennies après", explique-t-elle.

L'ORL recommande donc pour faire de la prévention dès le plus jeune âge. "Les enfants sont capables de comprendre qu'un bruit trop fort, trop longtemps peut abîmer les oreilles. Donc on peut limiter la durée de port d'un casque à tant d'heures", conseille la spécialiste. L'association Journée nationale de l'audition milite pour des dépistages dans les écoles, comme cela est déjà fait pour la vision.