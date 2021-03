Volume, équipement et repos : trois conseils pour préserver votre audition

Gare à l'impact du télétravail sur l'audition ! D'ici 2050, une personne sur quatre dans le monde souffrira de déficience auditive selon les prévisions formulées par l'OMS dans son premier rapport au sujet de l'audition. Si des données précises ne sont pas disponibles pour la France, le télétravail, caractérisé par le recours massif aux casques pour les visioconférences, ne devrait pas améliorer la tendance dans notre pays comme ailleurs. À l'occasion de la journée nationale de l'audition ce jeudi, Europe 1 et le docteur Didier Bouccara, ORL à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, vous livre trois conseils pour éviter de connaître une baisse de l'audition trop importante à l'avenir.

Une règle d'or : régler le volume sonore !

Le processus de baisse de l'audition est classique : à partir de 50 ans, on perd progressivement des petites cellules qui codent les sons dans l'oreille interne. Et cela s'accélère à partir de 75-80 ans. pour éviter, une baisse auditive trop forte, il n'y a quasiment qu'une seule règle : régler le volume. Cela doit être fait en permanence, face à son ordinateur en télétravail ou quand on écoute de la musique dans les transports ou chez soi. "Il faut surtout bien régler le niveau sonore", insiste Didier Bouccara au micro d'Europe 1. "Par exemple, sur un téléphone portable ou un ordinateur, il y a un curseur qui règle le niveau sonore et que chacun d'entre nous peut régler. Il ne faut pas dépasser le milieu", conseille-t-il.

Laisser reposer ses oreilles

Par ailleurs, une écoute en continu n'est pas recommandée. Il faut savoir laisser ses oreilles se reposer ! Didier Bouccara suggère de "respecter des règles assez simples, comme par exemple faire une pause" régulièrement. Cela consiste à "enlever ses écouteurs ou son casque toutes les heures ou toutes les heures et demie" pendant "un quart d'heure", selon le spécialiste.

Avoir du bon matériel

Pour télétravailler dans des conditions optimales, "il faut avoir du matériel de bonne qualité, donc il faut éviter ce qui est du bricolage", indique enfin Didier Bouccara. Mais ces conseils n'expliqueront pas tout. Il existe en effet des facteurs génétiques avec des prédispositions dans certaines familles où tout le monde entend très bien jusqu'à très tard dans leur vie. Des chercheurs français travaillent en ce moment à isoler ces gènes, ce qui pourrait déboucher sur des traitements d'ici quelques années.