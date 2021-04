Perte d'audition : quels sont les signes qui doivent vous alarmer ?

C'est un organe qu'on ne pense pas forcément à protéger, et qui est pourtant plus fragile que l'œil : l'oreille. En effet, comme l'explique le docteur Jimmy Mohamed, consultant santé d'Europe 1, un moins bon fonctionnement de cette dernière n'est pas seulement synonyme de perte d'audition, mais aussi de conséquences plus graves… Raison pour laquelle le médecin recommande la plus grande vigilance, dès les premiers signaux d'alerte.

Un risque d'Alzheimer plus élevé chez les malentendants

Nous avons tous dans les oreilles des cellules spécialisées, qu'on appelle les cellules ciliées. Avec l'âge - à partir de 50 ans -, leur disparition progressive cause la baisse de l'audition : on estime qu'aujourd'hui en France, 10 millions de personnes sont déficientes auditives. Et si à première vue, entendre moins bien peut ne pas sembler un problème capital, le phénomène en entraîne souvent deux autres, qui le sont bien plus.

Le premier, c'est l'exclusion sociale. Les personnes qui entendent moins bien en vieillissant ont tendance à rester seules et à ne plus participer à la vie en communauté. Et puis, le deuxième, c'est qu'une mauvaise audition entraîne un remodelage du cerveau et une baisse des capacités cognitives, voire de votre mémoire. On estime ainsi que les personnes âgées malentendantes sont plus à risque d'avoir, notamment, la maladie d'Alzheimer.

Des difficultés à entendre dans une atmosphère bruyante

Comment, alors, enrayer le phénomène à temps ? En consultant dès que possible. Autour de la cinquantaine, le premier signe qui doit vous alarmer est la difficulté à comprendre une conversation dans une atmosphère bruyante. Il y a aussi d'autres indices qui sont plus évidents, comme le fait de devoir monter le son de la radio ou de la télé.

Dans ces cas-là, il est temps de prendre rendez-vous chez l'ORL, pour faire un test d'audition. Sinon, il existe des solutions plus simples et moins coûteuses, comme par exemple l'application Hora, créée par la Fondation pour l'audition, et qui permet mesurer votre audition en trois minutes. On vous demande d'écrire des chiffres que vous écoutez avec des écouteurs, pour un diagnostic perfectible mais qui peut constituer un premier signal d'alerte.

Dans tous les cas, et à tout âge, il est par ailleurs conseillé de reposer ses oreilles, comme ses yeux. En télétravail, si vous avez un casque ou des écouteurs, faites une pause de 15 minutes pour vous "aérer" les oreilles, toutes les deux à trois heures. Et évitez de mettre la radio ou la télé à fond : un volume moyen suffit largement.