Pourquoi plus d’un milliard de jeunes risquent une perte d’audition ?

Entre 670 millions et 1,35 milliard d’humains âgés aujourd’hui de 12 à 34 ans s’exposent à une perte d’audition. À l’origine de cet inquiétant fléau, dont l’ampleur est dénoncée dans la revue scientifique BMJ Global Health, des volumes trop élevés dans les casques, les écouteurs, les discothèques ou les salles de concert. "Une seule exposition à un bruit fort peut entraîner des dommages au système auditif qui peuvent être temporaires. Mais au fil du temps, une exposition continue peut amener une perte auditive perceptible et irréversible", rappelle l’autrice principale de l’étude, Lauren K. Dillard, docteure à l’Université médicale de Caroline du Sud, aux États-Unis.

"Au-delà de 80 décibels, on met son audition en danger"

Plus le niveau du son est fort, plus la durée admissible décroît. Denis le Squer, directeur général de la Fondation pour l'audition explique "qu'au-delà de 80-85 décibels on met son audition en danger". "Écouter de la musique au casque aujourd’hui ça peut aller jusqu’à 100 décibels", ajoute-t-il.

Selon les recommandations standards, la limite acceptable lors d’une exposition à 80 décibels est fixée à 8 heures par jour (80 décibels : trafic automobile intense, restaurant bruyant). Pour 100 décibels, la limite acceptable est de seulement 19 minutes, un jeune qui écoute plusieurs heures de la musique à fond sur son téléphone risque donc d’abimer fortement son audition, notamment si cette écoute est régulière.

Quels sont les premiers signes d’une trop forte exposition au bruit ?

Pour Denis le Squer, il est essentiel de prêter attention aux premiers signes. "Dès que l’on ressent une douleur au niveau de l’audition ou si l’on entend des acouphènes, donc des bourdonnements, des sifflements, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin ou un ORL", détaille-t-il. Selon Lauren K. Dillard, il faut également s’inquiéter à partir du moment où l’on a des difficultés à percevoir des sons aigus ou à suivre une conversation dans un milieu bruyant.

Afin de préserver son audition, plusieurs conseils : réduire le volume de tous vos appareils, mettre en place des alertes lorsqu’un certain seuil de décibels est dépassé, les experts, eux, préconisent également de faire une pause après deux heures d’écoute au casque ou aux écouteurs.

Pour vous aider, la Fondation pour l’audition a mis en place l’application Höra, reconnue d’utilité publique par l’Organisation mondiale de la santé. Sur cette application, vous pouvez faire un bilan auditif, et vous aurez accès à un sonomètre pour savoir à combien de décibels vous êtes exposés (une application 100% gratuite).