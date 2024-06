Journée du don d'organes : le témoignage bouleversant d’une mère qui a fait don des organes de son fils pour sauver des vies

TÉMOIGNAGE

Ce samedi est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes dont le thème est "En parler à ses proches". En France, 80% de la population est favorable au don. Pourtant, chaque jour, il y a deux à trois décès par manque de greffons, d'où l'importance d'en parler et notamment d'entendre les témoignages de famille qui ont accepté le don d'organes.

"Si la mort peut apporter la vie"

En 2018, Marilyne Saussay a perdu son fils de 18 ans après un accident de scooter. Malgré le drame, cette mère de famille a décidé de donner les organes de son fils pour sauver des vies : "J'en avais parlé avec mon fils, mais il m'avait dit 'pourquoi on en parle alors que moi, j'ai 18 ans ? Ça ne peut pas m'arriver'. L'insouciance des 18 ans", explique cette maman.

Finalement, quelques mois après cette discussion, Antoine, son fils, a eu cet accident : "Là, on nous propose le don d'organes et ça, c'est une décision que je ne voulais pas prendre seule, mais que je voulais prendre avec ma fille". Une discussion s'est engagée entre la mère et la fille, cette dernière lui dira les mots qui la convaincront : "Quand ma fille est arrivée en réanimation, elle a dit 'Mais maman, c'est une évidence parce qu'Antoine était quelqu'un d'hyper généreux, bienveillant'. Donc, nous n'avons pas pris beaucoup de temps pour réfléchir à la question en fait".

Cette décision a permis de sauver de nombreuses vies, et "ça, c'est une fierté" : "Si la mort peut apporter la vie. Mon fils est un héros des temps modernes".