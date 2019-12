Intoxications au monoxyde de carbone : les bons réflexes à adopter

La semaine dernière, dans une église de l'Oise, 21 personnes ont été transportées à l'hôpital pendant la messe de Noël à cause d'une intoxication au monoxyde de carbone. Chaque année en France, 5.000 personnes sont victimes de ce type d’intoxications. Dans 40% des cas, cela est dû à une chaudière défectueuse ou à une cheminée mal entretenue. Petite piqûre de rappel des bons réflexes à adopter pour un hiver sans danger.

"L’intoxication au monoxyde de carbone est une intoxication sournoise, car le monoxyde de carbone n’est pas visible. Il ne se détecte pas, il n’a pas d’odeur", rappelle Didier Pourret, médecin chef des sapeurs-pompiers de l’Ain, au micro d'Europe 1. La plupart des intoxications ont lieu en hiver. "Les chaudières tournent à fond. C’est là que le risque est le plus important", souligne le médecin.

Ne pas boucher les grilles d'aération

Il convient donc d’être particulièrement prudent en cette saison. Didier Pourret donne quelques conseils : "Il faut être très attentif à l’entretien des appareils de chauffage, tous ceux qui fonctionnent par combustion. Chaque jour, il faut renouveler l’air de son logement, ne pas boucher les grilles d’aération. Si on utilise un groupe électrogène, ne pas le faire fonctionner à l’intérieur."

Plus l’exposition au monoxyde de carbone est longue, plus les conséquences sont lourdes. Ce type d’intoxication peut être mortel. "Le scénario classique, c’est des malaises, au début bénin, des nausées. Cela peut aller jusqu’à l’arrêt cardiaques", affirme Didier Pourret. En cas d’exposition, quelques réflexes doivent être immédiatement adoptés. "Les personnes qui sont présentes dans la pièce doivent en sortir et appeler le 112 pour faire intervenir les services de secours."