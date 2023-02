EXCLU EUROPE 1 - Un million de flacons d'amoxicilline seront bientôt livrés dans les pharmacies

C'est le médicament le plus prescrit chez les enfants en France. L'amoxicilline, un antibiotique à spectre large qui permet de soigner les angines, les otites et autres pneumopathies, est pourtant presque impossible à trouver dans les pharmacies en raison de ruptures de stock qui durent depuis le mois de novembre. Néanmoins, le précieux médicament ne devrait plus tarder à retrouver les tiroirs des officines. Selon une source proche du ministère de la Santé, un million de flacons d'amoxicilline seront livrés d'ici 15 jours. Un total qui équivaut à un mois de stock. Une annonce qui sonne comme un soulagement pour les familles et les pédiatres.

Mieux anticiper les épidémies hivernales

Toujours selon les informations d'Europe 1, un "plan blanc médicament", activable en cas de situation exceptionnelle, sera lancé dans les trois mois. Il sera destiné à renforcer l'autonomie de la France en la matière et prévoit la relocalisation dans l'Hexagone de la production de certains médicaments stratégiques.

Afin d'éviter de nouvelles pénuries d'ici la fin du mois de mai, une liste de médicaments essentiels sera d'ailleurs établie et des dispositifs seront mis en place avec l'industrie pharmaceutique pour anticiper les pénuries et prévoir d’autres sources d’approvisionnement. Enfin, toujours selon une source proche du ministère de la Santé, l'Agence nationale du médicament, en lien avec la Direction générale de la santé, s'apprête à lancer un plan de préparation aux pathologies hivernales. Son objectif sera de mieux anticiper les épidémies récurrentes de grippe, de bronchiolite et de Covid.