Médicaments : l’amoxicilline, principal antibiotique prescrit aux enfants, commence à manquer

Dans les pharmacies françaises, certains médicaments manquent à l'appel. Le phénomène est en train d'empirer, frappant désormais certains antibiotiques et imposant aux autorités sanitaires de prendre des mesures d'urgence. Principale concernée : l'amoxicilline. Ce médicament est, de loin, le principal antibiotique prescrit aux enfants en France, pour lutter contre une série d'infections bactériennes comme certaines otites et pneumonies. Or il subit désormais "de fortes tensions d'approvisionnement" sous sa forme la plus employée chez les enfants, a constaté vendredi l'agence publique du médicament, l'ANSM, évoquant une situation qui pourrait durer jusqu'en mars.

L'Agence nationale de sécurité du médicament rappelle que toutes les pathologies ne nécessitent pas la prise d'antibiotiques. Elle recommande donc d'utiliser des tests salivaires rapides qui permettent de savoir s'il s'agit d'une infection bactérienne ou virale. Lorsque les antibiotiques sont utiles, l'Inserm souhaite que les médecins réduisent les doses prescrites au strict nécessaire.

Des usines en sous-régime

C'est l'amoxicilline en poudre, prise surtout par les enfants, qui est concernée par des tensions d'approvisionnement. Les formes en comprimés sont toujours disponibles. Alors s'il existe ces tensions, c'est parce que les producteurs se basent sur la consommation de l'année dernière pour faire des projections de production. Or, l'hiver dernier, avec l'obligation du port du masque, les besoins en antibiotiques n'étaient pas aussi importants.

Les usines fonctionnent donc aujourd'hui en sous régime et doivent relancer des lignes de production pour répondre à la forte demande aujourd'hui. Mais cela prend du temps. Les difficultés pour trouver de l'amoxicilline en poudre dans les pharmacies devraient durer encore trois mois.