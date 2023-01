Pénurie d'amoxicilline : quelles sont les alternatives pour soigner son enfant ?

C'est le casse-tête de tous les parents depuis le mois de décembre. Où trouver de l'amoxicilline ? Il est bien difficile de mettre la main sur cet antibiotique, notamment en raison de la forte épidémie de bronchiolite qui a vidé les stocks. Et selon l'Agence du médicament, ça va être compliqué jusqu'au mois de mars. En attendant un retour à la normale, les autorités sanitaires demandent aux médecins de prescrire d'autres antibiotiques. Mais existent-ils d'autres alternatives et sont-elles vraiment efficaces ?

L'augmentin, une alternative avec des limites

Pour soigner une otite ou une angine bactérienne, aujourd'hui, l'alternative principale, c'est l'augmentin. Mais contrairement à l'amoxicilline, qui ne cible que la bactérie responsable de l'infection, l'augmentin est un antibiotique à spectre large, donc beaucoup plus puissant. Conséquence : il y a un risque d'antibiorésistance, alerte Anna Boctor, pédiatre près de Nice.

"Quand on utilise un antibiotique trop fort pour une infection basique, ça donne des résistances bactériennes. Et du coup, on escalade en terme d'armes et donc de thérapeutiques. Et plus tard, on aura besoin d'antibiotiques particulièrement puissants pour traiter des maladies qui auparavant, se traitaient facilement avec des antibiotiques moins puissants", insiste la pédiatre.

Par ailleurs, avec un traitement plus fort, les enfants ont plus de risques d'avoir de violentes diarrhées, des douleurs abdominales ou encore des mycoses. Alors, pour toutes ces raisons, Anna Boctor ne prescrit pas d'alternative. En attendant la fin des tensions d'approvisionnement, la pédiatre recommande aux parents de demander à leur pharmacien une préparation en dosage pédiatrique à base d'amoxicilline pour adultes.