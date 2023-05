Il y a 40 ans, des scientifiques français découvraient le virus du sida

Il y a 40 ans, la découverte du virus du sida par une équipe parisienne de l'Institut Pasteur marquait la première étape de la lutte contre une épidémie qui allait faire plus de 40 millions de morts. En France, plus de 170.000 personnes sont atteintes du virus du VIH. Les traitements sont arrivés bien plus tard et ont bien évolué.

Toujours pas de vaccin, mais un traitement

Mais à l'heure actuelle, il n'existe toujours aucun vaccin préventif contre le virus du sida. Pourtant, de nombreux laboratoires ont tenté d'élaborer un sérum. Mais le virus, qui mute constamment, pourrait rendre assez rapidement inefficace un vaccin. Une start-up française a lancé des essais et les patients ont montré une bonne réponse immunitaire. Des tests doivent maintenant être réalisés sur des personnes à risque d'infection. Les résultats seront connus d'ici à deux à trois ans.

Pas de vaccin, mais un traitement. De nos jours, le VIH est une pathologie chronique, dont on ne guérit pas, mais avec laquelle les malades vivent normalement grâce à la prise d'une seule pilule par jour. Il y a 26 ans, la première trithérapie consistait à prendre pas moins de 20 comprimés au quotidien.

En 2023, le préservatif reste le meilleur moyen d'éviter le sida. Si vous avez plus de questions, contactez Sida Info Service en composant le 0 800 840 800. Vous pouvez également consulter le site internet www.sidainfoplus.fr.