Hypercholestérolémie : un dépistage systématique pour éviter les accidents cardiaques ?

L'hypercholestérolémie : vers un dépistage systématique ? Ce mauvais cholestérol transmis à la naissance est un trouble génétique dont souffrent 250.000 Français, généralement sans la savoir. Seulement 5% des enfants sont dépistés. En tout, ce sont 40.000 enfants qui vivraient avec un taux de cholestérol trop élevé sans le savoir. L'hypercholestérolémie familiale est une maladie génétique souvent découverte après un premier infarctus, aux alentours de 40 ans. Ce qui n'est pas sans conséquence comme alerte le professeur Noël Peretti, pédiatre nutritionniste au CHU de Lyon. "Si on commence à traiter à l'âge adulte, on a déjà 20 ans d'exposition", explique-t-il.

Un dépistage permettant d'éviter 6.000 accidents cardiaques

"C'est un peu comme le tabac. Le nombre d'années d'exposition au cholestérol trop élevé va générer des problèmes au niveau du cœur. Ce qui crée de vraies difficultés", indique-t-il. Face à cela, le médecin préconise l'instauration d'une prise de sang avant trois ans pour tous les enfants. Un examen qui permettrait d'éviter plus de 6.000 accidents cardiaques à l'âge adulte. "Les enfants ayant été traités dès l'âge de 8-10 ans, comparés à leurs parents de 40 ans, ont moins de risque. On est à 25% d'accidents cardiaques pour les parents, contre 0,5% et zéro décès pour les enfants une fois l'âge adulte atteint", souligne le pédiatre.

Comme il s'agit d'une maladie héréditaire, dépister les enfants permettrait aussi de repérer et prendre en charge les porteurs du gène dans la famille.

Quelle différence entre le bon et mauvais cholestérol ?

Concrètement, le cholestérol est un corps gras fabriqué par le foie. Il est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme car ce lipide permet la fabrication des cellules. Celui-ci agit notamment sur la fabrication des hormones comme la testostérone, et permet de dissoudre les graisses, facilitant la digestion. On distingue deux types de cholestérol, tous les deux produits par l'organisme. Le bon, appelé HDL, permet de débarrasser les artères des mauvaises graisses. De son côté, le mauvais, nommé LDL, se fixe aux artères et les bouche. L'excès de ce cholestérol peut provenir d'une alimentation trop grasse. La bonne hygiène de vie est donc nécessaire pour avoir un bon équilibre entre le bon et le mauvais cholestérol.