Cholestérol, diabète, mémoire... Les bienfaits méconnus du café et du thé

Alors que la vie reprend peu à peu son cours, les Français retrouvent le bonheur de boire un petit café et/ou un thé en terrasse. Huit Français sur dix en consomment au moins un fois par jour. Réputés énergisants, ces boissons ont également beaucoup d'autres vertus, à condition de ne pas en abuser, comme l'explique le docteur Jimmy Mohamed, consultant santé d’Europe 1.

"Commencer la journée par un thé ou un café, c’est le réflexe de la quasi-totalité des Français. Huit Français sur dix consomment du café au cours de la journée, dont une majorité au petit déjeuner. Pour beaucoup, c'est pour le goût du café, qu'il soit sous forme d'expresso, de café au lait ou allongé. Mais pour les autres, ce sera aussi pour le petit coup de fouet et dopant.

L’effet boostant de la caféine

Vous ne le savez peut-être pas, mais la caféine serait la substance la plus utilisée par les athlètes et même la substance psychoactive la plus utilisée dans le monde. Elle va augmenter transitoirement votre vigilance et stimuler votre cerveau durant quelques heures. Cela a déjà été expérimenté chez des soldats, chez qui les exercices étaient mieux et plus rapidement effectués chez les buveurs de café.

L’effet est assez similaire pour le thé. On a tendance à oublier que le thé contient aussi de la caféine et a donc un pouvoir éveillant. C'est d’ailleurs pour ça qu'il faut, comme pour le café, faire attention à votre consommation et à l'heure à laquelle vous allez les boire. Evitez d'en boire au-delà de 16 heures, sinon vous risquez d'avoir du mal à trouver le sommeil, voire même de provoquer des réveils nocturnes. Et je vous rappelle que ces boissons ne doivent jamais remplacer une bonne nuit de sommeil, essentielle au bon fonctionnement de votre corps.

Riches en antioxydants, bon pour la mémoire et le cholestérol

Au-delà de ces côtés boostants, ces boissons ont d’autres effet positifs sur la santé. Le café, le thé contiennent des antioxydants, bon pour votre cœur, mais aussi votre cerveau. Je recommande d'ailleurs du thé plutôt vert, plus riche, justement, en antioxydants, car certaines études montrent d'ailleurs que la consommation de thé vert est associée, au Japon par exemple, à un risque moindre de maladie d'Alzheimer. Il y a moins de troubles de la mémoire.

Le thé permettrait aussi de réguler votre taux de cholestérol. Une étude récente suggère que ces boissons seraient aussi bénéfiques, en particulier chez les diabétiques, et augmenteraient même leur espérance de vie. Enfin, la consommation de café semble aussi diminuer la fréquence des maladies cardio-vasculaires. Encore faut-il ne pas en abuser et ne pas dépasser quatre tasses par jour."