Hoquet à répétition : d'où vient-il et quand faut-il s'inquiéter ?

Arrêter de respirer pendant une minute, boire un verre d'eau la tête en bas, souffler dans un sac en papier… Votre entourage vous aura sûrement abreuvé de ces nombreuses astuces de grands-mères, souvent inefficaces, pour faire passer un hoquet intempestif. Cette contraction respiratoire est généralement anodine, et disparaît souvent au bout de quelques minutes. Mais un hoquet qui s'étale sur plusieurs jours ou revient de manière répétitive doit vous amener à consulter votre généraliste, comme l'explique le docteur Jimmy Mohamed à une auditrice de Sans Rendez-vous, l'émission santé d'Europe 1.

La question d'Anne-Sophie :

"Le hoquet survient chez moi sans prévenir et sans que je comprenne pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a une raison psychologique. Quel est votre avis ?"

La réponse de Jimmy Mohamed :

"Le hoquet est la contraction involontaire d'un muscle qu'on appelle le diaphragme et des muscles intercostaux. Le diaphragme vous permet de respirer, il propulse l'air dans vos poumons. Parallèlement à cette contraction involontaire du diaphragme, la glotte, qui se trouve dans la gorge, va se fermer, ce qui va freiner l'arrivée d'air et déclencher ce bruit caractéristique du hoquet. On ne sait pas vraiment à quoi sert le hoquet, mais les scientifiques pensent qu'il serait lié avec ce qui se passe pendant la gestation, dans le ventre de la mère. Le hoquet est un trait que l'on partage avec tous les animaux vertébrés.

Anne-Sophie suggère une cause psychologique à son hoquet qui revient régulièrement, est-ce possible ?

Pourquoi pas ? Mais classiquement, le hoquet va survenir après un repas un peu trop copieux, pris trop rapidement. La consommation d'alcool, de boissons gazeuses, ou l'alternance d'aliments froids et chauds doivent également être prises en compte. La contraction du diaphragme est provoquée par un estomac qui va être trop rempli, trop dilaté.

Si dans la grande majorité des cas le hoquet est bénin, y-a-t-il des situations pour lesquelles il faut s'inquiéter ?

On considère un hoquet comme chronique à partir de 48 heures de durée. Dans ces cas-là, la cause la plus fréquente est une irritation au niveau de l'œsophage, souvent à cause d'un reflux. Mais une pathologie dans les poumons, un cancer du rein ou des maladies métaboliques peuvent également déclencher des contractions intempestives du diaphragme. Tout hoquet qui dure plus de 48 heures doit donc vous obliger à aller voir votre médecin généraliste.

Si je veux faire passer un hoquet, qu’est-ce qu’il faut faire ?

Il existe des traitements. On peut proposer dans les manifestations les plus répétitives des inhibiteurs de la pompe à protons, c'est-à-dire des traitements contre le reflux, mais aussi des neuroleptiques ou des anti-vomitifs. Et puis il existe quelques techniques, comme retenir son souffle, ce qui permettrait de faire baisser le dioxyde de carbone. Ou encore boire un verre d'eau. À vrai dire il existe peu d'études, c'est un sujet qui n'intéresse pas beaucoup les scientifiques, justement parce que dans la plupart des cas le hoquet passe tout seul au bout de quelques minutes."