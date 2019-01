Quatre conseils pour éviter la grippe si vous n'êtes pas vaccinés

Cette fois c’est confirmé, l’épidémie grippale progresse dans toute la France, elle a même déjà fait 171 cas grave et 9 morts. Pour éviter cette maladie, le meilleur moyen est la vaccination, mais une fois l'injection faite, il faut attendre 15 jours pour que la protection soit efficace. Donc à ce stade de l'épidémie, ça commence à faire un peu tard pour le vaccin... Néanmoins, il y a quand même quelques gestes qui permettent de se protéger de la maladie. L'agence Santé publique France vient justement de lancer une campagne qui sera diffusée jusqu'au 3 mars afin de les rappeler.

Des conseils de bon sens. D'abord, il faut savoir que la grippe ça se transmet globalement de deux façons : en toussant ou en éternuant, donc par nos postillons infectés par le virus ou par nos mains. Pour éviter que la grippe se propage, les quatre mesures principales font appel au bon sens :

• Durant tout l'hiver, et plus que d'habitude, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon ou encore avec une solution hydroalcoolique.

• Si vous êtes grippé, évitez d'éternuer entre vos mains, c'est très important. L'idéal pour éviter de transmettre le virus, c'est de le faire dans votre coude.

• Toujours si vous êtes malade, oubliez le mouchoir en tissu à l'ancienne qu'on remet après chaque utilisation dans la poche. Vous trouvez peut être ça pratique, mais le plus hygiénique, c'est prouvé, c'est le mouchoir à usage unique.

• Enfin, dernière mesure barrière contre la grippe, ceux qui l'attrapent devrait porter un masque, même si c'est peu pratiqué en France. Il faut savoir qu'au Japon, par exemple, c'est une mesure d'hygiène de base qu'on s'apprend dès la maternelle. On en trouve dans toutes les pharmacies, et pour qu'il reste efficace il faut le changer toutes les 4h.