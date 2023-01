Grâce à une prouesse médicale, un quadragénaire retrouve l'ouïe et la motricité de son visage

Retrouver le plaisir d'entendre, d'écouter de la musique ou sa radio le matin. Arnaud, un agriculteur de 48 ans, a retrouvé l'ouïe grâce à une prouesse médicale. En 2020, alors qu'il bricole, un morceau de métal brûlant atterrit dans son oreille gauche. Il devient sourd et son visage est paralysé. Jusqu'à cette opération en 2021 : une première mondiale réalisée à la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'hôpital vient de confirmer le succès de la chirurgie, très complexe.

Une prouesse médicale

En effet, deux nerfs se cachent dans l'oreille, l'un nous permet d'entendre, l'autre de bouger notre visage. Chez ce patient de 48 ans, les deux ont été endommagés, ce qui est rare. Après une première opération, le patient ne retrouve ni l'ouïe ni la motricité de son visage. Alors, au printemps 2021, deux chirurgiens tentent de combiner deux techniques sensibles lors de la même intervention.

"La paralysie faciale, on l'a réhabilitée en coupant la partie du nerf qui était brûlée et on l'a remplacée par un nerf qu'on a pris au niveau du cou", détaille Ghizlène Lahlou, l'une des chirurgiennes ORL qui a participé à l'opération. "Pour la partie audition, on a mis en place un implant électronique qui permet de transformer le son en un signal électrique. C'est ce signal électrique qui va stimuler le nerf de l'audition", ajoute-t-elle au micro d'Europe 1.

Aujourd'hui, le patient entend parfaitement et a retrouvé des expressions qu'il avait perdues depuis presque trois ans sur le côté gauche de son visage. Cette opération a aussi fait disparaître les acouphènes dont il souffrait depuis son accident.