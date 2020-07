Transpiration : cinq questions pour comprendre ce phénomène essentiel pour notre corps

Pourquoi transpire-t-on ? Comment la transpiration se fabrique-t-elle ? Désagréable, voire handicapante pour certains, la transpiration est pourtant nécessaire au bon fonctionnement de notre corps. Dans l’émission Sans rendez-vous, sur Europe 1, le docteur Damien Mascret nous aide à comprendre les mécanismes de ce phénomène corporel.

Pourquoi transpire-t-on ?

"Le corps doit absolument rester à 37 degrés. Et le meilleur moyen qu'a trouvé l'organisme pour évacuer la chaleur en excès, c'est la transpiration. Même quand vous ne faites rien, la sudation commence dès que la température ambiante dépasse les 30/32 degrés. Néanmoins, à partir de 35 degrés, tout le monde transpire. Évidemment, l'évaporation se fait moins bien quand l'air est chaud et humide.

Pourquoi est-il important d’évacuer la chaleur ?

Tout simplement parce que 37 degrés, c’est la température de confort pour nos cellules. Mais il y a des variations de température au cours de la journée. En générale, en fin de journée, la température corporelle atteint 37 degrés. Et puis, vers deux ou trois heures du matin, en revanche, elle est à 36 degrés. Et évidemment, comme notre corps fait tout pour se maintenir à 37 degrés, cela veut dire qu'il se sent bien. C’est ce qu'on appelle la zone de neutralité thermique, c'est à dire la température ambiante qui est entre 27 et 31 degrés. Le thermostat est dans le cerveau, mais la régulation se fait au niveau de la peau.

Pourquoi la régulation se fait au niveau de la peau ?

C'est le contact avec l'extérieur. Et puis, c'est surtout là qu'il y a le réseau de capillaires sanguins. L’organisme va, donc, faire varier le flux sanguin de notre cerveau. S'il y a besoin d'évacuer de la chaleur, il va dilater le réseau sanguin. Pour cela, il faut qu’il y ait une vasodilatation. Et notre cerveau est informé de tout cela car il a des capteurs à la surface de la peau qui lui disent quelle température il fait dehors.

D’ailleurs, il a aussi des capteurs à l'intérieur qui lui disent quelle température il fait dedans. Et c'est comme cela qu'il va réguler habituellement à 37 degrés de température interne, cela veut dire que vous avez environ 33 degrés à la surface de la peau, voire 34/35 degrés en ambiance chaude.

Comment la transpiration se fabrique-t-elle ?

Elle se fabrique grâce aux glandes sudoripares. Il y en a deux millions et demi sur notre peau. Elles sont principalement présentes sur le thorax et le dos. Ce sont des grandes surfaces. Donc, cela permet d'éliminer beaucoup de transpiration.

Il y a deux types de glandes sudoripares. Les principales sont les glandes eccrines parce qu'elles sécrètent un liquide assez proche d'un filtrat du plasma. Donc, c'est plutôt inodore et incolore. Il y en a partout, sauf sur la plante des pieds et la paume des mains. Les autres sont les glandes sudoripares qu'on appelle apocrines. Elles sont un peu plus ennuyeuses parce qu'on les trouve surtout odorantes. En effet, elles favorisent la transpiration, qui est assez grasse. Donc, cela réagit avec les bactéries qui se trouvent à la surface de la peau, sous les aisselles et les organes génitaux qui ont beaucoup de glandes apocrines.

Peut-on évacuer la chaleur sans transpirer ?

Oui, il y a ce qu'on appelle la radiation. Tout le monde irradie des rayons infrarouges à travers ses organes. Quand on est assis, sans rien faire, bien plus de la moitié de la perte de chaleur du corps se fait par ce mécanisme. Néanmoins, cela ne suffira pas si la température est très chaude autour de vous.