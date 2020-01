Transformer ses cauchemars en scénarios, la recette pour faire de beaux rêves ?

Perdre toutes ses dents, tomber d’un balcon, s’arracher les yeux, autant de cauchemars récurrents qui traumatisent bon nombre de personnes. Dans Le pressing, sur Europe 1, notre chroniqueur Paul Lahcène revient sur un article paru dans Le Parisien – Aujourd’hui en France selon lequel il serait possible de transformer ses cauchemars en rêve.

Plus de 2,5 millions de personnes font des cauchemars récurrents. C’est le cas de Dorothée, interrogée dans l’article, qui rêve d’être poursuivie et tuée par des tueurs en série. Ce cauchemar l’handicape au quotidien parce qu’elle crie dans son sommeil et se réveille en sursaut presque toutes les nuits. Mais Dorothée est parvenue à transformer ses cauchemars en rêve.

Transformer ses cauchemars en rêve

La thérapie par rescénarisation d’images mentales existe aux Etats-Unis depuis 1990. La thérapie se répartit sur trois mois et se déroule à distance en consultation vidéo avec un médecin, lequel explique au patient la mécanique du mauvais rêve. Le décor et les personnages du cauchemar restent en place, en revanche le rêveur change le scénario du cauchemar en y incorporant des éléments positifs. Le patient s’entraîne à visualiser cette image améliorée de son rêve et à force de répétitions, le cauchemar est complètement recouvert.

Une étude française, que Le Parisien a révélé, valide cette thérapie américaine. En effet, 70% des patients sont considérés comme guéris, et l'on constate chez eux une baisse du niveau de détresse, une baisse des insomnies et une meilleure qualité de sommeil. De quoi s’endormir paisiblement et faire de beaux rêves.