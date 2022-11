Étirement, auto-massage... Voici quatre conseils pour soulager les douleurs à la nuque

Tout le monde ou presque connaît cette sensation désagréable de raideurs au niveau de la nuque et des cervicales. Des douleurs courantes qui s'expliquent par la grande quantité de muscles et de liaisons nerveuses qui transitent par cette partie du corps et qui s'attachent sur la base du crâne. Ils servent notamment à soutenir le poids de notre tête et sont donc sollicités très fréquemment.

De quoi entraîner une certaine fatigue musculaire qui se traduit par des douleurs. Ce mercredi, dans l'émission Bienfait pour vous sur Europe 1, la chroniqueuse sport, Anouk Garnier, propose quatre astuces pour combattre cet inconfort au quotidien.

Faire travailler la cage thoracique

Anouk Garnier préconise en premier lieu cette "solution de long terme" qui consiste à "mettre le poitrail en avant" et à "gonfler l'abdomen" avant de relâcher. Le tout en voûtant légèrement son dos avant de l'arrondir. Un exercice qui agit directement sur la nuque, selon la chroniqueuse. "Ça va permettre de relâcher et de travailler la mobilité de cette zone", ajoute-t-elle auprès de Mélanie Gomez et Julia Vignali.

Effectuer des rotations sur le haut du corps

Anouk Garnier suggère ensuite de faire travailler le haut du dos et la partie supérieur du corps en effectuant des "rotations à droite puis à gauche". Vous pouvez le faire en position assise", précise-t-elle. Une astuce qui permet d'assurer un renforcement musculaire et qu'il est nécessaire d'appliquer régulièrement.

L'auto-massage

La coach sportive poursuit avec une solution permettant de soulager "tout de suite" la douleur. "Vous avez notamment des petits appareils qui vous massent automatiquement et que vous mettez sur le cou", souligne-t-elle. L'utilisation d'un "rouleau de massage" peut également s'avérer pertinente. "Vous pouvez vous coucher sur le dos, mettre votre nuque sur le rouleau et bouger", décrit-elle.

Si vous ne disposez d'aucun outil de ce type, il est tout à fait possible de localiser avec ses doigts les tensions musculaires au niveau de la nuque. "Une fois que vous la trouvez, vous appuyez avec vos doigts dessus. Ça fait mal mais en même temps ça fait du bien. Et tout en maintenant appuyé, vous allez tourner la tête et bouger les épaules et ça va aider à vous relâcher", indique-t-elle. Une manipulation à effectuer "une à deux minutes de chaque côté".

Un étirement à répéter régulièrement

Enfin, Anouk Garnier évoque l'idée d'un "petit étirement régulier" qu'il est possible de répéter plusieurs fois dans la journée. "Vous êtes assis et vous allez incliner la tête sur le côté. Donc vous tirez votre oreille en direction de votre épaule. Et si vous sentez que ça ne tire pas suffisamment, vous pouvez mettre la main derrière et appuyer doucement sans créer trop de poids".

Enfin, la chroniqueuse conseille de ne pas attendre que la douleur se développe pour effectuer ces exercices. "Souvent on attend d'être bien coincé, d'avoir un torticolis et de ne plus pouvoir bouger. Donc n'attendez pas", conclut-elle.