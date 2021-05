Et si vous profitiez du déconfinement pour arrêter de fumer ?

Avec les différents confinements, certains Français ont pu se sentir stressés et ont pu augmenter, voire reprendre, leur consommation de tabac. Alors le déconfinement pourrait entraîner le processus inverse. C’est le souhait de Jimmy Mohamed, le consultant santé d’Europe 1, qui donne lundi quelques conseils pour enfin en finir avec le tabac.

Un peu comme pour les bonnes résolutions du Nouvel An, vous pouvez, si vous en avez l'envie et la motivation, profiter du déconfinement pour arrêter de fumer, pour prendre soin de votre santé et de ceux qui vont subir le tabagisme passif. On pense souvent qu'il faut attendre très longtemps avant d'en ressentir un bénéfice. Mais dès huit heures d'arrêt du tabac, votre quantité de monoxyde de carbone dans le sang diminue de moitié et l'oxygénation de vos cellules redevient normal. Au bout de 48 heures, le goût et l'odorat s'améliorent et au bout de deux semaines seulement, le risque d'infarctus commence à diminuer.

Reste qu’arrêter de fumer est éminemment compliqué, notamment en raison de la dépendance à la nicotine. Et cette dépendance, elle est souvent sous-évaluée par les fumeurs. La plupart disent pouvoir arrêter, mais n'ont pas conscience réellement de l'impact et de leur dépendance à cette nicotine. Il existe pourtant un test tout simple qui vous permet de savoir à quel point vous êtes addict à cette nicotine. Il suffit de répondre à six questions sur vos habitudes de fumeur, comme par exemple combien de temps après le réveil fumez-vous votre première cigarette ? Combien de cigarettes fumées par jour ? Ou encore si vous devez fumer lorsque vous êtes malade, au point de devoir rester au lit presque toute la journée. Et en fonction du score que vous obtenez, on dira alors quel est votre niveau de dépendance.

Les substituts nicotiniques et Tabac Info Service, c'est gratuit !

Et donc, plus on est dépendant, plus on aurait besoin d'aide. Car les patients ont aussi tendance à sous doser les patchs ou les gommes à mâcher. Je vous rappelle une règle toute simple : une cigarette correspond grosso modo à un milligramme de nicotine. Si vous fumez un paquet par jour, vous aurez donc besoin de 20 milligrammes pour ne pas ressentir le besoin en nicotine et donc le manque. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il n'est plus nécessaire de payer de votre poche ces substituts nicotiniques, car ils sont intégralement pris en charge par la collectivité sur prescription médicale de votre médecin.

Sachez aussi qu'il n'est pas obligatoire de vous sevrer d'un seul coup, mais de prévoir un calendrier d'arrêt assez rapide. Enfin, sachez qu'un fumeur aura plus de chances d'arrêter s'il est accompagné par un professionnel comme votre médecin traitant, tabacologue ou un psychologue. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Tabac Info Service ou appelez le 39 89 pour avoir justement un tabacologue en ligne. Et tout ça gratuitement.