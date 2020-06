Coronavirus : "On va inévitablement basculer dans le stade 3"

INTERVIEW

L'épidémie de coronavirus se répand en France. Elle a encore fait 2 morts supplémentaires en 24 heures et 190 contaminés, d'où une multiplication des mesures de lutte contre la propagation du virus. Interrogé en direct sur Europe 1 samedi, Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France prédit que l'Hexagone 'va inévitablement basculer dans le stade 3" des mesures de précaution.

"Le gouvernement, par glissement, invite le pays à entrer dans le stade 3, avec des mesures de plus en plus contraignantes", prévient-il. "La nature de ces mesures va dépendre de l’épidémie, a priori il ne va pas y avoir de mesures étendues sur tous les pays mais par zone."

"Le système hospitalier est prêt et mis en alerte depuis une quinzaine de jours"

Qu'appelle-t-on le "stade 3"? "Le stade 3 est le moment où l’épidémie circule partout dans le territoire : on n’est plus dans un moment où on essaie de retarder la propagation du virus, de confiner les personnes touchées, de réaliser un dépistage systématique mais dans l’accompagnement des personnes les plus atteintes."

Vendredi, le Premier ministre Edouard Philippe a appelé le monde hospitalier à se tenir prêt. Les établissements de santé doivent se préparer à faire face au nouvel afflux de patients et à appliquer des consignes de plus en plus contraignantes. "Le système hospitalier est prêt et mis en alerte depuis une quinzaine de jours", affirme Frédéric Valletoux. "Aujourd’hui 150 hôpitaux sont en alerte et sont prêts à recevoir des patients. Le personnel est équipé et formé. Nous avons une offre hospitalière très performante, alors que l’hôpital en France vit une crise majeure."