Coronavirus : comment réagir en cas de toux grasse ?

Toux, fièvre, douleurs pectorales sont autant de symptômes connus du coronavirus. Dans le contexte de la situation sanitaire actuelle, de nombreux Français n'osent plus se risquer à l'auto-médication. Un des auditeurs d'Europe 1 se demande s'il peut se soigner seul avec un médicament fluidifiant, afin de se débarrasser d'une toux grasse qu'il a contracté depuis une semaine. Voici la réponse de Mélanie Gomez, journaliste Santé et animatrice de l'émission "Sans Rendez-vous".

La question de Lionel

"J'ai une toux grasse depuis une semaine, puis-je prendre du fluidifiant pour me désencombrer ? Est-ce que ce n'est pas dangereux au cas où je sois atteint du Covid-19 ?"

La réponse de Mélanie Gomez

"Si vous pensez que vous avez des symptômes évoquant le coronavirus, vous évoquez votre toux mais si vous avez en plus de la fièvre, voire des douleurs, une perte de goût, de l'odorat : il ne faut pas attendre. Il faut que vous preniez surtout un avis médical. Peut-être que la seule chose que votre médecin vous dira c'est de rester chez vous tranquillement, mais il va sûrement quand même vous faire tester car c'est la stratégie désormais. Tester tous les cas suspects et les isoler le plus vite possible pour éviter la propagation du virus.

Sur l'utilité ou non des produits expectorants, fluidifiants dans le contexte actuel, je vous dirais plutôt non, même si cela reste à confirmer auprès d'un médecin. Sachez tout de même que ces mucolytiques sont assez peu souvent indiqués si votre toux est grasse et que vous arrivez à vous débarrasser des sécrétions qui vous encombrent grâce à cette toux. Et de toute façon, l'efficacité de ces produits est assez faible."