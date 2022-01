Comment le Covid long peut favoriser la dysfonction érectile

C'est l'un des plus gros tabous qui touche la gent masculine. Les troubles érectiles touchent 10% des hommes. Ses causes sont nombreuses et les solutions pour le traiter existent. Toutefois, la médecine a été chamboulée par un nouveau facteur : le coronavirus .

Et si l'érection est un reflet de bonne santé, le Covid-19, sous certaines formes, peut avoir un impact. "Un petit Covid-19 comme on en voit pas mal aujourd'hui, ça ne va pas poser de problèmes", a expliqué dans l'émission Bienfait pour vous ce vendredi le professeur Stéphane Droupy, chirurgien urologue au CHU de Nîmes. "Mais un gros état de fatigue, un Covid-19 long. Oui, on va passer dans une maladie chronique et dans ce cadre-là, on va se retrouver avec des dysfonctions érectiles."

Le rôle des Covid-longs

Les chercheurs ont détecté des traces du coronavirus : "Il y a de petites études qui ont montré des virus à l'intérieur du pénis et dans les testicules. On ne sait pas du tout ce que ça va advenir parce que c'est juste que c'est un tropisme du virus pour les tissus vasculaires. On ne sait pas du tout ce que ça va advenir parce que c'est juste que c'est un tropisme du virus pour les tissus vasculaires. Donc ça marche aussi." Comment cela s'explique ? L'infection par le Covid-19 de l'endothélium, cette monocouche cellulaire qui tapisse l'ensemble des vaisseaux de l'organisme et que l'on retrouve à la surface des corps caverneux - des tissus qui se gorgent de sang pendant la phase d'érection.

Le coronavirus représente toutefois un risque multiplié par trois d'avoir des troubles érectiles. "On passe de 5% à 15%", détaille le spécialiste. Même s'il l'avoue, "sur les Covid longs on ne sait pas exactement, mais on peut penser que toutes les séquelles de maladies chroniques s'appliqueront"