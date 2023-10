Dolirhume, Humex Rhume, Actifed Rhume... Pourquoi il faut absolument éviter d'utiliser ces médicaments en cas de rhume

Dolirhume, Humex Rhume, Actifed jour et nuit... De nombreux Français ont ces médicaments dans leur placard à pharmacie. Pourtant, l'Agence du médicament (ANSM) alerte sur ces produits "star" utilisés contre le rhume. Le Collège de la médecine générale, le Conseil national professionnel d'ORL, l’Ordre national des pharmaciens et les syndicats de pharmaciens d’officine recommandent désormais fortement de ne plus utiliser du tout ces traitements dits "vasoconstricteurs". Malgré des alertes régulières ces dernières années sur leurs effets indésirables graves, environ 3 millions de boîtes sont vendues chaque année.

Risque d'infarctus et d'AVC

Rhume ou nez bouché, pour beaucoup de patients, ces médicaments pour désencombrer sont toujours un réflexe. "J'ai des stocks chez moi où j'essaye de prendre plusieurs boîtes dès que je peux, en différentes pharmacies. J'ai besoin de pouvoir aller au travail et être en forme. Donc c'est vrai que des fois, j'en prends un peu plus", explique un Parisien qu'Europe 1 a rencontré devant une pharmacie. "Quand je suis malade, je peux me prescrire à moi-même ces Dolirhume et autres, tout en étant parfaitement au courant de leur nocivité éventuelle", ajoute une autre passante.

Pourtant, la nocivité de ces comprimés est plus qu'éventuelle. Depuis des années, la communauté médicale a montré que leur utilisation peut entraîner des infarctus ou des AVC. Des cas rares, mais extrêmement graves. "Avec les médecins, avec les pharmaciens, nous déconseillons l'utilisation des vasoconstricteurs par voie orale. Nous demandons aux Français de ne plus les utiliser", insiste Christelle Ratignier-Carbonneil, la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. "Le jeu n'en vaut pas la chandelle, tout simplement. Risquer un AVC pour un nez bouché, la balance bénéfice risque, elle n'est pas là."

Revenir aux méthodes naturelles pour soulager un rhume

D'autant que ces médicaments ne font pas disparaître le rhume. "Ces médicaments vasoconstricteurs agissent en effet uniquement sur les symptômes pour décongestionner et diminuer la sensation de nez bouché. Mais ils ne réduisent absolument pas la durée du rhume", détaille Christelle Ratignier-Carbonneil.

Si ces médicaments ne vont pas immédiatement disparaître des officines, et sont disponibles dans de nombreux pays, l'ANSM a demandé, en février 2023, leur réévaluation au niveau européen. En attendant, une surveillance renforcée est mise en place en France pour dissuader les patients de les utiliser. "Votre pharmacien va vous les déconseiller et va vous proposer des alternatives et des mesures non médicamenteuses. Parce qu'il faut revenir sur l'essentiel", insiste la directrice générale de l'ANSM.

En effet, pour soulager un rhume, un lavage de nez avec une solution adaptée, comme un spray à l'eau thermale ou à l'eau de mer, peut suffire. Avec ou sans traitement, un rhume passe généralement tout seul en sept à dix jours.