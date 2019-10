"Ils ne veulent pas aller à l'école parce qu'ils ont peur" : en Loire-Atlantique, des parents dénoncent les pratiques d'un enseignant de CE2

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

"Il n'y a pas un jour où ils ne vont pas à l'école la boule au ventre. Ils ne veulent pas y aller parce qu'ils ont peur." Emilie, maman de Luna et Morgan, des jumeaux de 8 ans, ne peut plus rester les bras croisés. Depuis la rentrée de septembre, sa fille et son fils, scolarisés à l'école Corot de Corsept, en Loire-Atlantique, lui racontent les brimades quotidiennes et les punitions que leur infligerait leur enseignant de CE2.

"J'ai peur de mon maître"

"Ma fille a très clairement marqué en plein milieu d'un exercice 'j'ai peur de mon maître'. Mon fils, lui, a été moqué devant tout le monde", relate cette mère de famille. Le professeur "lui a dit que tout le monde écrivait bien sauf lui, et qu'il écrivait comme un cochon. S'il se trompe à une question, d'office il est puni. 'Tu ranges toutes tes affaires, et tu n'auras pas le droit de travailler de la journée, puis tu restes face au mur au fond de la classe.' À partir du moment où l'enfant est moqué et humilié, il y a bien de la maltraitance."

"Des comportements et des propos inappropriés"

Avec d'autres parents, Émilie a alerté le directeur et l'inspection académique. C'est alors qu'elle a découvert que l'instituteur avait déjà fait parler de lui les années précédentes. L'an dernier, il avait fait un remplacement à l'école de Saint Joachim. Une semaine seulement, mais Lise, la maman d'Armel, affirme que cela a "marqué" son fils. "Quand j'avais eu la directrice au téléphone, elle m'avait coupé en me disant, de toute façon vous n'avez pas besoin de me convaincre. On a remarqué qu'il avait des comportements et des propos inappropriés."

Les parents de l'école Corot ont lancé une pétition sur Internet pour que l'Inspection académique prenne la mesure de la situation. L'enseignant, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, a été titularisé cette année à Corsept. Il sera donc à son poste au retour des vacances.