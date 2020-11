Déroulement, durée, risques potentiels... Ce qu'il faut savoir sur la péridurale

Régulièrement utilisée pour les mères afin de prévenir les douleurs liées à l'accouchement, la péridurale continue de susciter des inquiétudes chez certaines femmes, tandis que ses autres usages restent méconnus. Mercredi dans Sans rendez-vous, le docteur Jimmy Mohamed a donc résumé les différentes choses à savoir sur cette pratique.

Qu'est-ce que la péridurale ?

"La péridurale est une technique d'anesthésie loco-régionale, pour endormir une partie du corps. On va piquer entre la troisième et la quatrième vertèbre, dans le bas du dos, et mettre une petite aiguille. Elle est longue pour permettre à l'anesthésiste de mieux guider son geste, mais on ne la rentre pas en entier. Ce sont seulement deux à trois centimètres qui pénètrent.

Cela permet d'éviter d'avoir des douleurs pendant l'accouchement, tout en pouvant avoir des sensations. Le but n'est pas d'anesthésier complètement puisque lorsqu'il y a des contractions, lorsque la femme doit souffler et pousser, il faut qu'elle soit consciente puisque l'accouchement est beaucoup plus long lorsqu'on a une péridurale.

Pour quelles autres opérations peut-elle être utilisée ?

C'est une technique chirurgicale qui n'est pas propre à l'accouchement. La péridurale peut être utilisée pour toute chirurgie des membres inférieurs en chirurgie orthopédique. Si jamais vous avez aussi, par exemple, des varices qui doivent être opérées, on peut vous faire cette péridurale. Enfin, on peut faire exactement la même chose, même si c'est moins fréquent, en cas d'une intervention au niveau de la vessie.

Peut-il y avoir des complications ?

À une époque, certaines femmes avaient peur de perdre l'usage de leurs jambes. Mais en réalité, on ne va pas toucher la moelle, on ne va pas aller aussi loin. Le risque principal est lié à l'échec de la péridurale. Parfois, on peut avoir du mal à la poser. Parfois il peut aussi y avoir une latéralisation, ce qui veut dire qu'on va mieux endormir un côté et moins bien l'autre, et donc la femme peut sentir du côté droit de l'utérus qu'elle a mal. Dans ce cas, on va déplacer la patiente et remettre du produit.

L'autre risque majeur pendant la péridurale est la baisse de tension artérielle, et donc de malaise. Il peut également y avoir parfois des petits maux de tête et des nausées qui peuvent survenir après la pause.

Combien de temps dure l'effet de la péridurale ?

Cela peut varier, mais en règle générale le produit est éliminé au bout de quelques heure et on peut se relever et remarcher. D'ailleurs, plus tôt on se lève mieux c'est, afin d'éviter les complications avec les maladies thromboemboliques comme la phlébite et l'embolie pulmonaire. Le lever doit donc être le plus précoce possible."