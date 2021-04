"De la cuisine à la salle de bain" : les conseils cosmétiques de Delphine Wespiser

INTERVIEW

La Miss France 2012 et actuelle chroniqueuse télé Delphine Wespiser est l'invitée de l'émission Ça fait du bien pour la parution de son livre Devenir pleinement et sereinement soi, les clés pour être en accord avec son corps, son cœur et son esprit. Elle distille les conseils et ses secrets de cosmétiques faits maison, à fabriquer à base de produits naturels. Parmi eux, un masque au chocolat à réaliser en faisant fondre au bain-marie huit carrés de chocolat noir et en ajoutant une cuillère à soupe d'huile d'amande douce. Il suffit ensuite d'appliquer le mélange sur le visage, de le laisser poser 15 à 20 minutes et de rincer à l'eau tiède.

"C'est pratique, parce que quand on utilise ces produits, on ne les mange pas. Ça, c'est très bien", sourit Delphine Wespiser. "Pour avoir vraiment une belle peau et des beaux cheveux, le mieux c'est les cosmétiques naturels : des produits comme l'huile de ricin, l'huile de coco ou l'huile d'amande douce."

"Ce n'est pas un livre sexy !"

Selon la chroniqueuse télé, le fait de pouvoir consommer ces produits est la garantie de leur non-toxicité pour la peau et les cheveux. "Ce sont des produits qu'on peut à la fois manger et utiliser en cosmétique. On va simplement les déplacer de la cuisine à la salle de bains", imagine l'ex-Miss Alsace.

Delphine Wespiser conseille également de faire chaque matin des gargarismes avec une cuillère à café d'huile. Mais ce n'est pas tout : elle préconise également de faire des purges à l'huile de ricin. "Il faut savoir que ce n'est pas du tout un livre sexy", prévient l'ancienne Miss France. "C'est vraiment un livre où je donne vraiment tous les conseils, donc je parle de purge, de lavements, etc. Mais ça fonctionne. "