Hiver : comment réussir son baume à lèvres maison ?

C'est à première vue, un geste rebutant : confectionner soi-même ses cosmétiques peut repousser et sembler hors de portée du commun des mortels. Énormément d'ingrédients nécessaires, une technique aboutie pour réussir le moindre produit, un aspect esthétique forcément moins réussi qu'en version industrielle… Pour tordre le cou à ses idées reçues, Mélanie Gomez et Julia Vignali recevaient l'aromathérapeute et cosmétologue Julien Kaibeck, lundi, dans Bienfait pour vous, pour explorer les bases de cette discipline moins inaccessible qu'elle n'y paraît. Avec un produit simple à réaliser chez soi : le baume à lèvres.

Alors qu'il commence à faire froid dehors, on a plus souvent les lèvres gercées et la peau sèche. "Le plus simple, si on n'a pas envie de 'tambouiller', c'est d'avoir recours, par exemple, à du beurre de karité brut et non raffiné", explique sur Europe 1 Julian Kaibeck pour celles et ceux qui voudraient une solution naturelle et non-industrielle. "On tape 'karité slow cosmétique' sur internet, on va voir ce que c'est et on va utiliser simplement une petite noisette sur le doigt, qu'on va frotter sur les lèvres jusqu'à six fois par jour."

Du beurre de cacao et de l'huile

Mais dans cet univers, il est évidemment possible de concocter soi-même sa préparation. "Si on a envie d'un vrai baume, qu'on peut emmener partout, facile et pratique, il faut avoir recours au beurre de cacao, qui s'achète aussi en magasin bio ou sur internet. Là, il va falloir mélanger 3 grammes de beurre de cacao avec 3 grammes de n'importe quelle huile, comme de l'huile d'olive (il faut une balance de précision), avec quelques paillettes de cire d'abeille. Vous allez faire fondre ça dans un tout petit caquelon, le verser dans un petit pot et vous aurez ce merveilleux petit pot que vous vendent des marques en général pour 11 ou 12 euros."

Un gain non négligeable pour un incontournable de l'hiver, à emmener et utiliser partout. "Le 'do it yourself' et la slow cosmétique font faire des économies. C'est bon pour la planète et pour la peau, c'est pareil que l'industriel, si ce n'est qu'il faut adopter une gestuelle" de préparation, conclut le cosmétologue.