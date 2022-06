Cerise, pêche, abricot… Après l'assiette, les fruits de saison arrivent dans nos cosmétiques

Pour avoir une belle peau ou des cheveux flamboyants, pourquoi ne pas miser sur des cosmétiques à base de fruits d'été ? Les fruits, c'est bon pour la santé, mais aussi pour la peau. L'industrie cosmétique surfe sur la fameuse recommandation des "cinq fruits et légumes par jour". "De plus en plus de marques sortent des produits avec des fruits de saison", confirme Benjamin Lévêque, chroniqueur beauté de Bienfait pour vous. À commencer par la marque "Matière brute", qui propose une huile à base de noyaux de cerise, idéale pour les peaux matures.

"Le noyau de cerise est bourré d'antioxydants, donc ça va aider à lutter contre le vieillissement cutané", explique Annabelle Szwed, la fondatrice de "Matière brute". Il a d'autres avantages : "Il est aussi bourré d'oméga-6 et 9, ce qui participe à l'élasticité de la peau, à la fermeté, et à l'éclat. Ce sont vraiment des choses qui sont recherchées plus on avance en âge." Une huile très précieuse, donc, et également anti-gaspi ! En effet, pour les produire, il faut récolter les noyaux de cerise, considérés comme des déchets. Un double emploi utile : plus de 35.000 tonnes de cerises sont produites en France chaque année.

La figue de Barbarie, parfaite contre les cernes

Il existe aussi l'huile de figue de Barbarie, proposée par la marque "Ladrôme", qui récupère les figues en Tunisie. "C'est l'une des huiles les plus recherchées, et l'une des plus chères, puisqu'il faut une tonne de figues pour un litre d'huile", détaille Benjamin Lévêque. Elle est recommandée pour les peaux abîmées. Elle est quatre fois plus nourrissante que l'huile d'argan et surtout très riche en vitamine K, un nutriment reconnu pour ses effets sur la circulation sanguine. Elle est ainsi tout particulièrement adaptée si vous souffrez de couperose ou que vous avez des cernes très marquées.

Un fruit est très tendance cette année : l'abricot. On le retrouve dans des crèmes solaires, des crèmes de jour ou dans des BB crèmes. On le retrouve même dans des lubrifiants ! Comme chez "My Lubie" qui en propose un à base d'huile de noyau d'abricot, puisqu'elle a "pour objet d'assouplir les peaux sèches", dit Benjamin Lévêque.

La pêche est également à l'honneur cet été, notamment pour les gommages, comme chez "Evoluderm". "Dans la pêche, il y a plein de petits acides qui, une fois sur la peau, vont venir décoller toutes les petites peaux mortes." Une solution moins abrasive que les gros grains du café par exemple. C'est idéal pour les peaux sensibles, ou les peaux qui ont tendance à rougir très facilement.

L'huile de framboise, idéale en protection solaire

Côté cheveux, vous pouvez compter sur l'huile de framboise. "Comme tous les fruits rouges, elle est gorgée d'antioxydants, ce qui va 'envelopper le cheveu' pour le protéger de la chaleur", raconte le chroniquer beauté. C'est donc tout spécialement adapté pour les personnes utilisant très régulièrement un sèche-cheveux, un lisseur ou un boucleur.

Une huile d'autant plus utile en période estivale, puisqu'elle protège des rayons du soleil. La marque "Les secrets de Loly" en propose un spray. C'est sans effet gras, et c'est pour tous les types de cheveux, y compris bouclés, frisés, ou crépus.