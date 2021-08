Covid : plus de 300 professionnels de santé s'envolent vendredi pour les Antilles

Plus de 300 professionnels de santé vont s'envoler de l'aéroport parisien d'Orly vendredi après-midi à destination de la Martinique et de la Guadeloupe, dont les hôpitaux sont saturés par les cas de Covid-19. Les soignants viendront "en soutien" et prendront "la relève" des équipes "déjà sur place", selon un communiqué du ministère de la Santé.

Soulager les hôpitaux antillais

Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, sera présent à Orly pour "remercier et saluer" ces professionnels "mobilisés pour l'effort de solidarité nationale envers les Antilles", indique-t-on de même source. Le pont aérien mis en place pour soulager les hôpitaux antillais s'est déjà matérialisé par deux mouvements : 240 médecins, infirmiers et aide-soignants sont partis le 10 août, puis environ 120 mardi dernier, toujours "équitablement répartis" entre Guadeloupe et Martinique, selon le ministère.