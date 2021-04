Covid : l'espoir d'un nouveau traitement dans l'interview de Sonia Mabrouk, jeudi à 8h15

Plus d'un an après le début de la pandémie, comment se sortira-t-on enfin de la crise du Covid-19 ? Deux éléments de réponse dans l'interview de Sonia Mabrouk, jeudi à 8h15 dans Europe Matin. Son premier invité sera le professeur Michael Edelstein, expert de santé publique, pour évoquer la vaccination qui a permis un retour à la vie normale en Israël. Jesus Martin-Garcia, directeur général de GeNeuro, viendra ensuite expliquer comment sa société franco-suisse travaille à l'utilisation d'un médicament développé contre la sclérose en plaques… face aux formes les plus graves du virus.