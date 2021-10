Covid : La Réunion sort de l'état d'urgence sanitaire

L'île de La Réunion va sortir vendredi de l'état d'urgence sanitaire qui avait été décrété le 13 juillet dernier en raison de la circulation accrue du coronavirus, selon un décret du gouvernement pris ce mercredi. "A La Réunion, nous avons mis fin ce matin en Conseil des ministres, par un décret qui a été adopté, à l'état d'urgence sanitaire dès ce vendredi. Cette décision acte l'amélioration nette et durable de la situation sanitaire de l'île", a déclaré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres.

Amélioration de la situation sanitaire

"Depuis neuf semaines, l'amélioration de la situation sanitaire se confirme dans l'île", ont indiqué mardi dans un document commun la préfecture et l'Agence régionale de santé (ARS) de cette île de l'océan Indien. Le confinement en vigueur à La Réunion depuis le 31 juillet avait été complètement levé le 15 septembre et le couvre-feu à 23 heures avait pris fin le 4 octobre. Du 2 au 8 octobre, 241 cas ont été recensés, ce qui porte le taux d'incidence à 28,2 pour 100.000 habitants.

Fin juillet, alors que l'épidémie était en pleine recrudescence, le taux d'incidence avait dépassé les 400 pour 100.000 habitants et le taux de positivité avait atteint les 10%. La préfecture avait alors imposé une interdiction de se déplacer en dehors d'un rayon de 10 km autour de son domicile (5 km le week-end) et de sortir entre 19 heures et 5 heures.

Niveaux élevés de Covid en Outre-mer

Le projet de loi prolongeant jusqu'au 31 juillet 2022 le recours possible au pass sanitaire a été présenté mercredi en Conseil des ministres. Il prévoit aussi l'extension de l'état d'urgence en Guyane jusqu'au 31 décembre 2021. Dans ce territoire, "une décrue épidémique semble s'amorcer même si la situation reste très tendue", a ajouté Gabriel Attal.

Le taux d'incidence de 378 cas pour 100.000 habitants s'établit en effet en baisse sur une semaine en Guyane. En Martinique, l'épidémie de Covid-19 est elle repartie à la hausse après 8 semaines consécutives de baisse des indicateurs, avec 541 nouveaux cas positifs enregistrés en une semaine, ce qui porte le taux d'incidence à 151 cas pour 100.000 habitants, soit une hausse de 12%, a indiqué mardi l'Agence Régionale de Santé.