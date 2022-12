Covid, grippe, gastro : les gestes à adopter pour éviter de tomber malade avant les fêtes

Noël, c'est dans une semaine. Mais sept jours, c'est aussi le temps d'incubation de pas mal de microbes. Ce n'est vraiment pas le moment de tomber malade. Europe 1 vous rappelle les gestes à adopter pour être en forme pendant les fêtes de fin d'année.

Remettre le masque, éviter les rassemblements, aérer...

La première chose à faire, c'est de remettre le masque dans tous les lieux clos : en open space, pendant vos courses de Noël, et bien évidemment dans les transports. Le seul qui vous protège vraiment lorsque les autres ne sont pas masqués, c'est le FFP2. En attendant le 24 décembre, vous éviterez les rassemblements. Par exemple, dimanche, il est préférable de regarder la finale de la Coupe du monde chez soi en tout petit comité et non dans un bar bondé. Pour la simple et bonne raison que tous les virus, que ce soit la gastro, la grippe ou le Covid se transmettent par gouttelettes. Abstenez-vous donc dans les prochains jours de vous rendre à des soirées ou encore à des concerts.

Reprenez les bonnes habitudes, aérez dix minutes toutes les heures et lavez-vous les mains souvent, pendant au moins 20 secondes pour vraiment déloger les germes. Enfin, faites vous vacciner contre la grippe et le Covid en même temps, c'est possible. Les toutes premières semaines post vaccination, le risque d'infection est légèrement réduit.